«Nadie quiere que haya otras elecciones, ni nosotros ni el PP»

La Voz de Galicia FRANCISCO ESPIÑEIRA

REDACCIÓN / LA VOZ 07/08/2019 18:30 h

Pablo Arangüena Fernández (A Coruña, 1973) será el nuevo coordinador de los diputados gallegos en Madrid. Abogado de profesión, ocupa la vicesecretaría del PSdeG con Gonzalo Caballero. Asegura que la representatividad de los socialistas gallegos es «una de las mejores de la historia». Él mismo presidirá la comisión de Cultura y Deporte, Pilar Cancela lo hará con la de Justicia y sus compañeros ocuparán hasta 16 cargos. «Estamos listos para pelear por Galicia», afirma.

-¿Qué se puede esperar de esta legislatura en la Comunidad gallega si finalmente arranca?

-Pues que Galicia pese más de lo que ha venido pesando tradicionalmente en todos los aspectos. Los diputados socialistas en el Congreso ayudaremos a defender los intereses de Galicia con todo nuestro esfuerzo.

-El primer año de Sánchez ha dejado la sensación de que el noroeste le importa poco.

-Es una percepción errónea

-Es lo que se vio en sus primeros presupuestos

-Se habla mucho de una partida muy concreta, como es la de las inversiones en infraestructuras, que, siendo importante, es menor. Es cierto que esa partida baja, pero es porque las obras están llegando a su final y este Gobierno se ha comprometido a respetar los plazos. Pero Galicia sale muy beneficiada de unos presupuestos muy sociales, donde se incrementaba el esfuerzo en pensiones, en atención a la dependencia... Sectores que son muy importantes para nosotros. Y luego hay inversiones no territorializadas, como las de las fragatas F-110 que tampoco se contabilizan y aumentarían esa cifra. Es cierto que hay partidas que pueden ser mejorables y en ellas trabajaremos

-¿Qué compromisos le pedirán a Sánchez que respete?

-Estaremos vigilantes con el contrato de las fragatas, el cumplimiento de los plazos del AVE, el estatuto de las electrointensivas, donde este Gobierno ha jugado un papel muy importante en la resolución del conflicto de Alcoa, y, por supuesto, en las infraestructuras como el corredor atlántico, para atender la posición excéntrica de Galicia. También en las políticas energéticas e industriales. Y en turismo, donde no solo está el Xacobeo, que es muy fácil de vender por la Xunta para que parezca que hacen algo, pero que tiene un amplio margen de progresión en nuestra Comunidad

-El corredor atlántico ya ha generado algunas tensiones en su partido, en A Coruña y Lugo.

-Puede que haya una incipiente discrepancia, pero estamos en el momento de escuchar a todas las partes y ver si es posible conciliar todas las demandas.

-¿Apoyarán la petición de Feijoo sobre la transferencia de 700 millones pendientes?

-Se ha dicho que se ha intentado chantajear y eso no es cierto. Lo que pide Feijoo, y muchas otras comunidades, no se puede hacer porque estamos en un Gobierno en funciones que no tiene esas atribuciones. Lo que se le dijo es que hay una inestabilidad y que los diputados gallegos del PP podían ayudar a superarla. Lo que hicieron las ministras Montero y Maroto fue poner sobre la mesa una incoherencia de Feijoo. Cuando haya Gobierno, se desbloqueará el problema.

-¿Y habrá Gobierno pronto?

-No tengo una bola de cristal ni soy adivino. Han pasado solo dos semanas desde la investidura, que parece mucho, pero que, como decía Einstein, es un período relativo. Venimos de una situación muy tensa en la que se vertieron muchos argumentos, pero también muchas emociones. Ahora se están haciendo las cosas de otra manera, construyendo ladrillo a ladrillo. Y espero que esta vez acabe bien.

-¿Habrá elecciones en noviembre?

-Nadie quiere elecciones, ni nosotros ni el PP ni la mayoría de los españoles. Personalmente, aunque no soy supersticioso, toco madera para que haya Gobierno, pero tenemos 123 diputados y hace falta que todo el mundo se implique.

