Echenique dice que no dimitirá porque no ha cometido ningún delito

23/01/2019 11:33 h

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha negado haber cometido ningún delito por no dar de alta en la Seguridad Social a un asistente personal que tenía contratado y replica a quienes piden su dimisión que la sentencia no le condena a nada y solo le impone una multa administrativa.

Echenique se ha pronunciado así en una entrevista en Antena 3 después de que el PP haya pedido su dimisión y ha recordado que el código ético de Podemos exige a sus cargos públicos y orgánicos el compromiso de dimitir si son procesados o condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores, entre otros.

«Veo que el único que no tiene un buen máster no es solamente el señor Casado, sino también los demás portavoces del PP», ha respondido Echenique tras defender que no ha cometido ni ha sido condenado por ningún delito.

Las manifestaciones de Echenique se producen después de que el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ratificase el martes la sanción de más de 1.000 euros que le impuso la Seguridad Social al secretario de Organización de Podemos por la contratación irregular de su asistente.

Echenique incumplió la ley al mantener a un trabajador para ayudarle en casa sin darle de alta en la Seguridad Social. El secretario de organización de Podemos contó con los servicios de un asistente sin contrato en dos períodos, desde septiembre del 2011 hasta junio del 2012 (ya prescrito) y desde marzo del 2015 hasta abril del 2016. La sanción corresponde a este segundo período.