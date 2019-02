La Fiscalía pide el archivo de la investigación sobre el máster de la exministra Montón

0

23/11/2018

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido archivar las investigación abierta contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por la supuesta obtención irregular de un título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, sin asistir a clase. El ministerio público no ve indicios de que la exministra -que dimitió en septiembre a raíz de que se conociera que había presuntamente plagiado buena parte de ese trabajo- cometiera un delito de cohecho impropio y prevaricación en la obtención del máster en Estudios Interdisciplinares de Género en el curso 2010-2011. El escrito ha sido dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, quien abrió diligencias por los mismos ilícitos en su día a Pablo Casado, aunque el Supremo dio carpetazo al caso.

En su alegación, fechada el pasado día 5 de, la fiscala Pilar Santos Echevarría defiende el archivo porque la exministra aportó varios correos electrónicos que se intercambió con la directora del máster, Laura Nuño, que demostrarían que efectivamente el centro distinguía entre «aquellos alumnos que acudían a clase, y aquellos otros que por el motivo que fuere, cursaron el máster sin acudir a las sesiones que se impartían», como el caso de Montón. «No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada», apunta la fiscala.

«El cambio de notas así como las convalidaciones son procedimientos que no dependen del alumno, por lo que su resultado no se le puede achacar. En tal sentido, los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster», señala.

Sin relevancia penal

Santos Echevarría también se refiere a la denuncia anónima que apuntaba que la exministra plagió parte de su trabajo de fin de máster, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía. Según la fiscala, este hecho, de ser cierto, «carece de relevancia penal» pues «carece de entidad y ánimo de lucro». «Incluso como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito», concluye la fiscala.