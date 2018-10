ERC mantiene su no a los Presupuestos tras la visita de Iglesias a Junqueras

0

19/10/2018 19:26 h

ERC no apoyará los Presupuestos. No, al menos, hasta que Sánchez no inste a la Fiscalía a actúar con los dirigentes catalanes encarcelados. Así se lo ha transmitido Oriol Junqueras a Pablo Iglesias este viernes, durante su reunión en la cárcel de Lledoners (Barcelona). La formación republicana no tiene intención alguna de sentarse a negociar mientras que el Gobierno siga firme en su postura con respecto a los presos, ha manifestado Joan Tardà en declaraciones a los periodistas a la salida de la prisión.

Unas dos horas y media se ha alargado el encuentro entre Iglesias y el exvicepresidente de la Generalitat. Poco antes de las 18.30 horas de este viernes, el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, presentes también durante la reunión, abandonaban la prisión catalana dando por finalizada la cita, que ha provocado un auténtico terremoto político. A ella también asistieron la diputada de ECP en el Congreso, Lucía Martín, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens (BComú), que llegaron al lugar acompañando al líder de la formación morada sobre las 15.50 horas, una hora más tarde sobre el horario previsto.

Tardà ha destacado la buena sintonía con Podemos y los comuns, recoge Europa Press, y ha sostenido que la reunión ha sido «útil», especialmente porque el líder de ERC ha podido transmitir al líder de Podemos la posición del partido. Ha recordado, sin embargo, que no está en manos del líder de la formación morada influir en el Ministerio fiscal, porque no forma parte del Gobierno.

La reunión ha tenido lugar en una sala sin cristal y los líderes se han tomado todo el tiempo que han necesitado, tal y como ocurre con todas las autoridades que piden visitar a un preso en una prisión catalana. Después de compartir mesa con Junqueras, el líder de Podemos prevé reunirse con los Jordis (Sánchez y Cuixart) y con los diputados en el Parlament Jordi Turull y Josep Rull.