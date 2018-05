Feijoo: « Temos que acatar e garantir que non se repite » Uno de los pocos populares que sí ha manifestado unas palabras de autocrítica es el titular de la Xunta

Aunque la respuesta oficial de Génova trata de circunscribir esas prácticas de financiación ilegal a dos ayuntamientos y de poner de relieve que todos los implicados son agua pasada sin vínculos con el partido, lo cierto es que ha caído como un jarro de agua fría que apenas ha permitido saborear la victoria cosechada ayer en el Parlamento al haber logrado aprobar los Presupuestos. Uno de los pocos que sí manifestó unas palabras de autocrítica fue el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

Según informa Juan Capeáns, ayer pasó la mañana reunido con su Gobierno y después salió hacia Tui para visitar la zona afectada por la explosión, por lo que no pudo profundizar en la sentencia, pero como el resto de ciudadanos expresó su «interese» por conocer los detalles. «Se o tesoureiro do partido é condenado, parece que non foi moi exemplar, e iso contaminou ao PP». Como consecuencia de la resolución, el también líder del PPdeG aseguró que «o partido ten que acatar, cumprir e seguir garantindo que iso non volva suceder. E mandar unha mensaxe de seguridade de que as cousas que se fixeron mal non se repitan máis». En todo caso, también mostró su hartazgo por un problema ahora confirmado de corrupción: «Por fin, dez anos despois, coñecemos a sentenza».

Tan solo unos minutos antes de que se hiciese pública, Rajoy admitía ayer a primera hora en una entrevista en la Cope que este goteo de casos estaban causando «mucho daño» al partido.