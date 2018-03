Felipe González también planta a Pedro Sánchez

0

La Voz de Galicia Paula de las Heras

Madrid / Colpisa 08/03/2018 05:00 h

Felipe González tampoco participará en la Escuela de Buen Gobierno con la que Pedro Sánchez pretendía demostrar que las profundas heridas provocadas por la lucha fratricida que vivió su partido eran agua pasada y con la que aspiraba a rearmarse en pleno año preelectoral. Según avanzaron fuentes de la formación, el exjefe del Ejecutivo explicó ayer al secretario general del PSOE que su «agenda internacional» le impide estar en España el próximo día 17, cuando estaba prevista su intervención con una charla sobre «la aportación de la socialdemocracia a la construcción europea».

El líder del PSOE anunció a bombo y platillo el pasado 21 de febrero que congregaría a todos los exsecretarios generales del partido y a los actuales presidentes autonómicos en una suerte de seminario de cuatro días, con conferencias, clases maestras y talleres abiertos a la sociedad. «Diría que es la visualización de la unidad recompuesta», llegó a afirmar durante una entrevista en Telecinco. El evento acumula ya, sin embargo, muy relevantes bajas.

El primero en anticipar su ausencia, ese mismo día, fue Alfredo Pérez Rubalcaba, molesto por la decisión de Sánchez de no apoyar a la que fuera su vicesecretaria general, Elena Valenciano, como candidata a la presidencia del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Le siguió después el jefe del Gobierno asturiano y expresidente de la gestora Javier Fernández. La andaluza Susana Díaz aún no ha confirmado si irá o no y el valenciano Ximo Puig ha excusado su presencia porque debe estar presente en las Fallas, fiesta grande de su comunidad.

Sánchez ya respondió airado el lunes a las bajas confirmadas o eventuales. «Nosotros les hemos invitado, no hemos excluido a nadie; si ellos deciden no venir serán ellos quienes deban dar explicaciones», dijo.