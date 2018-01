El líder del PP se mete en un lío a costa de la brecha salarial

0

La Voz de Galicia G. B.

MAdrid / La Voz 25/01/2018 05:00 h

Mariano Rajoy tiene merecida fama de aguantar el tipo y no descomponer el gesto cuando las balas silban a su alrededor. Pero ese exceso de confianza, que aumenta cuando se encuentra en ambientes que considera poco hostiles, suele acabar pasándole factura por falta de concentración o exceso de improvisación. Es lo que le sucedió ayer en una entrevista radiofónica. Tras responder con humor a varias cuestiones, el presidente del Gobierno fue preguntado por la brecha salarial entre hombres y mujeres y por si el Gobierno está dispuesto a hacer algo para paliarla. «Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente», le respondió al periodista Carlos Alsina. Y, cuando este le planteó que al menos habría que decir que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deben cobrar lo mismo, su respuesta fue: «No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas».

«La igualdad entre hombres y mujeres es responsabilidad directa de cualquier presidente. Pero la derecha siempre decide no meterse, remando en contra de los avances en igualdad», señaló en Twitter el líder del PSOE, Pedro Sánchez. «Solo por pensar así, un demócrata debería dimitir y dejar paso», escribió la portavoz de Podemos, Irene Montero. Y Ciudadanos registró una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso ante la «falta de rigor» y «falta de interés del presidente» por este asunto.

Pero, según la diputada del PP Rosa Romero, no se debe dudar del apoyo de Rajoy a la igualdad salarial, porque lo que el presidente quiso decir es que «estos asuntos se están negociando, hablando y dialogando con empresarios y sindicatos y ese es el mejor foro donde tomar ese tipo de decisiones». Y el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, aseguró también que la brecha salarial ha llegado a su «mínimo histórico» con el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy.