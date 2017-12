¿Qué es Tabarnia?

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Daniel Roldán

Colpisa 27/12/2017 17:07 h

Tabarnia quiere ser la decimoctava comunidad autónoma española; o la decimoséptima si los deseos independentistas se imponen en Cataluña. La Tabarnia satírica ha vuelto con fuerza tras las elecciones del 21 de diciembre y se ha convertido en una de las sensaciones del primer fin de semana navideño. Pero, ¿qué es? Se trata de un movimiento que surgió hace más de seis años para reclamar un mejor trato para las comarcas costeras de Barcelona y Tarragona, que están discriminadas con respeto al resto de las zonas catalanas. Tabarnia, neologismo de unir las palabras Barcelona y Tarragona, corresponde a la zona donde las fuerzas constitucionalistas se impusieron a las listas independentistas y donde es más caro conseguir un escaño. Por ejemplo, el diputado barcelonés en el Parlament cuesta más de 48.000 votos, mientras que en Lleida (más rural y con menos población) son solo necesarios unos 21.000 votos. Esa es solo una de las reivindicación de este colectivo, que afirma que Tabarnia está siendo expoliada.

Un nuevo movimiento apuesta por separar Barcelona y Tarragona de Cataluña´ https://t.co/sCig77cPpD — Tabarnia (@tabarnia) October 9, 2017

Afirman que el 87% de los ingresos de la Generalitat provienen de Barcelona y su zona metropolitana, pero solo recibe el 59% de inversión. «Las provincias españolas llevan sin modificar sus fronteras desde 1833, pero las comunidades autónomas solo existen desde la llegada de la democracia, ¿por qué no va a poderse sumar alguna más?», reflexiona Carla Arrufat, presidenta de la Plataforma per l'Autonomia de Barcelona (Barcelona is not Catalonia). «No es que no queramos ser catalanes, es que no nos están dejando otra opción que separarnos de Cataluña», asegura Arrufat en El Magacín, donde afirma que la «gran mayoría» de la población de Tabarnia votó a fuerzas no separatistas.

Lo de Tabarnia es una ocurrencia que pone al independentismo ante el espejo de sus propias contradicciones y de la fragilidad de sus argumentos. Es muy significativo lo nerviosos que se han puesto algunos 😆 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 26, 2017

Añade que la suma de sus votos ganó en los 27 municipios catalanes que superan los 42.000 habitantes, mientras que las formaciones independentistas lo hizo solo en 16 municipios con más de 10.000 habitantes. Y los grandes núcleos poblacionales se encuentran en esta zona, formada por las comarcas del Tarragonès, el Baix y el Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental, y el Maresme. Además, una Tabarnia independiente tiene marcados tres objetivos. El primero, gestionar los recursos que genera Barcelona de una manera más justa y eficiente, evitando «la sangría de ingresos hacia Cataluña y los agravios territoriales que padece desde hace 40 años por la Generalitat». Después, «asegurar la permanencia en España y la estabilidad». «Sin quebrantar la ley, separando la imagen de Barcelona del proyecto independentista, mejorando las relaciones con el resto del país, principal mercado de las empresas barcelonesas. Se evitaría una ruptura sentimental, económica y social entre la sociedad y al mismo tiempo, supondría el ahorro de las estructuras de estado que una independencia requeriría», afirman. Por último, se recuperaría la la soberanía histórica del condado de Barcelona, poniendo en valor la milenaria bandera de Barcelona y «evitando que la estelada se siga adueñando impunemente de las fachadas de nuestros edificios públicos».

Redes

La petición satírica causó furor ayer martes en las redes sociales. Consiguió más de 20.000 firmas en tres días en change.org, y el martes fue uno de los temas más discutidos del mundo en Twitter, con cerca de 150.000 mensajes.

Mofándose de los argumentos de los independentistas catalanes y valiéndose hasta de un mapa propio, el texto asegura que Tabarnia «es una región que se diferencia en muchos aspectos al resto de la comunidad autónoma a la que pertenece».