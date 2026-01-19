Julio Trashorras, nuevo presidente de ANPE Galicia

Nueva directiva del sindicato de profesores ANPE Galicia, con Julio Trashorras, en el centro (de amarillo) como nuevo presidente anpe

El sindicato de profesores ANPE Galicia cambia de presidencia, tras la renuncia del anterior responsable, Julio Díaz, de presentarse a la reelección, que fue este fin de semana. Díaz Escolante se jubila el 31 de agosto y decidió no repetir en la jefatura de ANPE a ocho meses de su abandono. En su lugar se ha elegido a Julio Trashorras de la Fuente, un hombre de la directiva del ente, que de hecho era responsable de la oficina de Defensor del Profesor.

Los delegados del sindicato renovaron los puestos del Secretariado Permanente Autonómico con un equipo en el que hay experiencia pero también renovación generacional, y que tendrá como objetivo «reforzar el papel de ANPE como sindicato de referencia de la enseñanza pública y del profesorado gallego».

El nuevo equipo mantiene las líneas de actuación del anterior, con una lista de siete grandes demandas: la primera y más importante, la recuperación del horario lectivo a 18 horas en secundaria y 21 primaria, recogida en el acuerdo de mejoras firmado en octubre del 2023, y la aceleración de las negociaciones para la reducción de ratios, después del anuncio del Ministerio de Educación de exigir un proceso rápido; no se olvida ANPE del refuerzo a la atención a la diversidad; el avance hacia la integración de los distintos cuerpos docentes en un único grupo retributivo A1; la regulación de las materias afines; la recuperación del cobro de los meses de verano para el profesorado sustituto con un mínimo de cinco meses y medio de servicios prestados; y la ampliación de los supuestos de compatibilidad para el ejercicio de otras actividades por parte del profesorado funcionario.