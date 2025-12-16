Marchas fúnebres en una veintena de localidades por la educación pública

Manifestación fúnebre por la educación pública en Ferrol KIKO DELGADO

La movilización de la comunidad educativa auspiciada para este martes por los sindicatos CIG y STEG se concretó en marchas fúnebres en al menos 20 localidades gallegas. Para el principal sindicato convocante —CIG es mayoritario en la escuela pública gallega—, «o profesorado galego volveu dar unha lección de dignidade», mientras que la Consellería de Educación cuantifica el seguimiento del paro en un 10%, algo menos que en la última movilización, el pasado octubre.

Las manifestaciones simulaban un entierro «para visibilizar a situación do ensino público galego», según explicaban los sindicatos convocantes. Hubo movilizaciones en las siete ciudades y en Negreira, en A Coruña: Monforte, O Vicedo, Sober y Viveiro, en la provincia de Lugo; y en Bueu, Cangas, Gondomar, Moaña, Ponteareas y Redondela, en Pontevedra. Estaban convocados a las protestas los profesores de infantil, primaria, ESO, bachillerato, FP y también de las enseñanzas especiales (deportivas, artísticas y de idiomas), así como alumnos y familias. En Santiago un centenar de personas participaron de la marcha que salió del CEIP Monte dos Postes y del IES A Pontepedriña hasta la Alameda.

Según la Consellería de Educación, el seguimiento de la huelga ha sido del 10 %, y Román Rodríguez, conselleiro, acusó a la CIG de «apostar polo conflito» y recordó que «en Galicia xa existe un marco de negociación». CIG y STEG son los dos sindicatos que no se han adherido al citado acuerdo, donde están CC.OO., ANPE, UGT y CSIF. También recriminó Rodríguez que esta huelga se produzca en días de evaluación, «algo inaudito pensado para tomar como reféns aos alumnos e ás súas familias».

La movilización continúa mañana miércoles con huelga y otra marcha entre el Parlamento de Galicia (Pazo do Hórreo) y la sede de la consellería, en San Caetano a las 11.30 horas.