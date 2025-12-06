La Xunta premia a los 40 mejores estudiantes de ESO y Bachiller

Imagen de alumnos del IES Pedras Rubias, en Pontevedra, durante una clase. JAVIER TENIENTE

Cuarenta estudiantes gallegos han sido galardonados con el Premio Extraordinario al rendimiento académico. Veinte por modalidad. A Coruña fue la provincia más representada, acaparando el 40 % de los premios de la ESO, mientras que Pontevedra fue la más representada en bachiller, con 8 ganadores.

En total, 21 chicas y 19 chicos fueron los que recibieron un premio de la Xunta en forma de 1.000 euros, un diploma acreditativo y la inclusión de este logro en sus respectivos expedientes. Para lograrlo, todos los ganadores tuvieron que enfrentarse a una prueba específica ajustada al nivel de conocimientos y habilidades de su curso. Además, para optar a dicho test los alumnos de ESO tuvieron que acreditar una media de 9 o más en el conjunto de la etapa, mientras que para Bachillerato la barrera se colocó en los 8,75 puntos.

El 40% de los premiados de la ESO, en total 11 chicas y nueve chicos de 17 centros diferentes, provienen de A Coruña. El resto se las repartieron los alumnos de los institutos de Pontevedra, con siete, y Ourense, con dos. El CPR Manuel Peleteiro, de Santiago, ha sido el que más galardones ha recibido con tres. El coruñés CPR Plurilingüe Liceo de la Paz, a su vez, ha contado con dos alumnos premiados.

La provincia de Pontevedra, por otra parte, ha sido la más exitosa en cuanto a los Premio Extraordinarios de Bachillerato. Ocho de los veinte galardones han ido a deparar a centros pontevedreses, mientras que el resto se los han repartido de forma equitativa A Coruña, Lugo y Ourense. El IES As Lagoas, situado en Ourense capital, ha sido el único con doble representación en esta categoría. Pues los 18 galardonados restantes, repartidos de forma igualitaria entre chicos y chicas, provienen de centros educativos diferentes.

Convocados anualmente por el Ejecutivo autonómico, estos premios tienen como objetivo «avalar, incentivar y visibilizar la carrera académica de los alumnos» en las distintas etapas que conforman el sistema educativo gallego.