La Fundación María José Jove abre el plazo para anotarse en sus programas educativos

Actividad del programa Museo Virtual de la Fundación María José Jove para acercar el arte a los niños en zonas rurales, que se llevó a cabo en los colegios de Amoeiro y Carballeda de Valdeorras

Las grandes obras de arte moderno tienen cabida en la escuela. Es más, deben estar en el espacio en el que se forman los jóvenes si se quiere contar con una ciudadanía sensible ante la creación artística de su tiempo, y lo que eso conlleva. En la Fundación María José Jove (FMJJ) esto lo tienen muy claro, y cada año desarrollan muchas actividades para acercarse a los estudiantes de la comunidad.

Ahora abre el plazo para inscribirse en los diferentes programas educativos.

Recorridos a la colección de arte para la comunidad educativa: son visitas guiadas a la colección del centro de arte FMJJ adaptadas a las diferentes etapas educativas: para educación infantil, el plan se denomina Cuentos a la naturaleza; en primaria hay dos opciones, El salto y El vuelo; en ESO, FP y bachillerato también hay doble oferta, puede ser Ir, venir, llevar, traer o Un museo sonoro; y todos los niveles pueden participar en el programa El museo es una escuela.

Las inscripciones abren este martes 16 de septiembre y para formalizarlas hay que llamar al teléfono 981 16 02 65.

Arte y escuela: es otro de los programas, e incluye tres opciones: Tercer maestro, que en este curso se aplica a la escuela unitaria Donramiro, en Pontevedra, que utilizará un elemento natural —el maíz plantado en una finca de Oirós, en Vila de Cruces—, para desarrollar una observación atenta y consciente desde nuevas perspectivas, «entendiendo el aprendizaje como un acto colectivo desde la sensibilidad, la experiencia directa y el diálogo», según explican desde la FMJJ. Se fomentará la paciencia y el respeto a los tiempos. El proyecto Aprender del bosque se presentará la semana que viene. Y el tercer plan es Conversaciones imaginarias en colaboración con el Museo Moderno de Buenos Aires, Luis Camnitzer y el colectivo El Pensadero, un proyecto pensado para estudiantes de ESO, FP y bachillerato en el que gracias a la tecnología se genera un diálogo entre personajes del pasado para entender el presente:« Aborda temáticas como el exilio o el racismo a través de las ricas conexiones político-culturales de Galicia con Buenos Aires que tuvieron lugar a principios del siglo pasado».

Los centros interesados en participar lo pueden hacer enviando un correo a info@fundacionmariajosejove.org.