«El primer día de clase los nervios pueden jugarme una mala pasada, pero poco a poco los iré controlando»
Los profesores debutantes se enfrentan a sus primeros días de clase con ilusión y ganas de enseñar08 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Impartir docencia a más de 25 adolescentes no es una tarea sencilla. La inexperienciaes una baza negativa para aquellos profesores que acaban de sacar la plaza, pero se contrarresta con la ilusión y las ganas de