Los colegios abrirán hoy aunque las clases siguen suspendidas

Clases sin luz ayer en el instituto Rosalía de Castro de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Los colegios gallegos estarán abiertos aunque no haya ni transporte escolar, ni comedor ni clase. La decisión la ha tomado el Ministerio de Educación al asumir el mando de la crisis, y va en contra de lo anunciado ayer por la Consellería de Educación de que los centros permanecerían cerrados, en un momento que todavía no había vuelto la electricidad.

La Consellería envió esta mañana una comunicación a los equipos directivos para que abriesen las instalaciones a la vez que pedía «comprensión ás familias xa que algúns centros ponden non ter preparada a apertura para a primeira hora do día debido á dificultade para establecer as comunicacións».

El caos que se vivió ayer por el apagón eléctrico afectó también a la educación. Aunque las clases se desarrollaron con normalidad y los estudiantes permanecieron en los colegios hasta la hora habitual, por la tarde se suspendieron las actividades y empezó un momento de duda sobre qué pasaría hoy.

Finalmente, sobre las diez de la noche, la Consellería de Educación envió un comunicado en el que se decía que hoy no habría clase, y que ni siquiera estarían abiertos los centros escolares. Fue una decisión tomada pensando en que la restauración eléctrica no era segura y debido a la situación peculiar de Galicia, con una gran flota de autobuses escolares a los que no se les podía garantizar el combustible. Se terminaba así una tarde de incertidumbre aunque no se acababa con los problemas de las familias, que tuvieron que organizar maratones para poder trabajar hoy (sin garantía de poder hacerlo a distancia) mientras los niños permanecían en casa.

Sin embargo, las cosas cambiaron esta mañana. El Gobierno de la Xunta decretó el nivel 3 de alerta y pasó toda la responsabilidad de la gestión al Gobierno del Estado. Ha sido el Ministerio de Educación el que optó por abrir los centros escolares para favorecer la conciliación o cualquier incidencia aunque asumió que hoy no habría clase, ni otros servicios, como transporte o comedor. La consellería envió una comunicación a la dirección de los centros escolares alertando del cambio de la decisión.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, puntualizó que «no seu momento a decisión da consellería estaba obrigada pola falla de suministro eléctrico e a incertidume sobre o seu regreso» y que ahora la situación es otra.