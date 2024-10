Una encuesta de Anpas Galegas detecta que siete de cada diez familias rechazan el programa E-Dixgal, de libro electrónico en las aulas

ALBERTO LÓPEZ

Una encuesta realizada a finales del curso pasado por la confederación Anpas Galegas sobre la digitalización en las escuelas gallegas y el programa de libro electrónico E-Dixgal señala que el 70 % de las familias rechazaba continuar con esta iniciativa durante el presente curso 2024/2025.

Además, casi un 63 % de los consultados le daban una nota de suspenso al programa (entre cero y cuatro puntos sobre diez), con solo un 4,6 % considerándolo de sobresaliente (de nueve o diez).

Además, entre las conclusiones del informe presentado por Anpas Galegas se recoge la opinión de que este programa «non mellora a aprendizaxe do alumnado» ni tampoco «o seu nivel de competencia dixital».

En total, el estudio recogió casi 3.900 cuestionarios válidos de padres que quisieron responder, de los que casi el 60 % tienen hijos que no utilizan Edixgal, y cerca de un 40 % sí lo tienen implementado en su aula.

Otra de las conclusiones es que la información que recibieron las familias sobre este programa es «nula ou escasa». En concreto, «a metade das persoas consultadas indican non ter recibido ningunha información sobre os posibles beneficios que este programa poida ter para a aprendizaxe, nin sobre o uso que se lle dá en cada materia».

Para las Anpas, estos resultados indican que la implementación de este recurso de libro electrónico digital «levouse a cabo sen contar nin tan sequera a nivel informativo coas familias». «Non se posibilitou a nais e pais comprender o que levaba consigo o emprego de E-Dixgal na aula», afirman.

Más de tres horas diarias de uso

Asimismo, el informe de las Anpas expone que cerca del 50 % del alumnado emplea E-Dixgal entre tres y cinco horas diarias, y un 11 % más de este tiempo. Además, observan un aumento del tiempo de uso en los últimos cursos de la ESO.

En casa, el tiempo de utilización de este programa más frecuente es entre una y dos horas diarias, salvo en el caso de 5.º de primaria, en el que se sitúa entre una hora o menos.

Por otro lado, las familias muestran «claro desacordo» con los posibles beneficios del libro digital. «Non consideran que o estudante gañe autonomía na realización das tarefas, que supoña unha mellor comprensión das materias ou que estea máis motivado», relata el informe.

También coinciden en que las actividades que se realizan «non están adaptadas ao ritmo e características» del alumnado. Entre otros inconvenientes que detectan los padres y madres, destaca la necesidad de controlar qué hace su hijo en el ordenador mientras lo utiliza.

Repensar el uso

Ante estos datos, las Anpas Galegas consideran que E-Dixgal «reproduce o modelo pedagóxico» que ya existía. «Un cambio de soporte que non leva a un cambio de modelo, cara outro que sexa máis favorecedor da aprendizaxe colaborativa e interdisciplinar, e da creación e do protagonismo do alumnado; con maior individualización e adaptación ao ritmo e circunstancias de cada estudante, que atenderá á contorna e á realidade da escola», sostienen.

Un modelo en el que, según esta confederación, se deben integrar «unha gran diversidade de recursos ao servizo da aprendizaxe» de cada estudiante y que, a su vez, «favoreza a adquisición das distintas áreas de competencia dixital».

«Hai que repensar o uso dos recursos educativos para poñelos ao servizo da escola que queremos, para o que resulta imprescindible a participación da comunidade educativa», concluye el informe.