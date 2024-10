«Con el calculador de Anticitera, que tiene 4.000 años, descubrí que un eclipse oscurecerá Ferrol en el 2026»

Tino Fernández Cueto en el museo de Atenas donde se guarda el calculador

La vida de Florentino Fernández Cueto (Ferrol, 1961) lleva décadas girando alrededor de la electrónica: primero trabajando en el mantenimiento electrónico de buques de la Armada y después, y durante 33 años, como profesor de FP, especialmente en el CIFP Ferrolterra, donde se jubiló hace un año. En este centro se hizo conocido por dirigir un hospital de robots, un espacio donde se arreglaban los kit robóticos de los colegios de la zona, algo que sigue haciendo, ahora jubilado, en el CFR (centro de formación del profesorado) de Ferrol, que también colaborado con Tino en sus iniciativas. Pero hoy Tino Fernández Cueto es noticia porque este miércoles presenta un libro muy original: El calculador de Anticitera: Los secretos de la primera máquina del tiempo. La cita es a las 19 horas de este miércoles día 9 en el Centro Cultural Torrente Ballester.

—¿Por qué un libro sobre el calculador de Anticitera? ¿Qué es eso que le atrae tanto?

—Es una historia fantástica. En 1900 unos pescadores encontraron cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo cerca de Creta, un barco de la antigua Grecia hundido a unos 50 metros de profundidad. Llevaron el aparato, cubierto de conchas, a Atenas, y lo dataron en el siglo III o II antes de nuestra era, pero tardaron 120 años en descubrir exactamente qué era aquello. Necesitaron analizar con escáneres los restos para encontrar más de 3.000 caracteres tallados que indicaban cómo se usaba el aparato, un manual de uso que demostró que el mecanismo podía calcular la posición del Sol, la Luna y los cinco primeros planetas del Sistema Solar, así como los eclipses solares y lunares.

—Sería muy útil.

—Si, no solo para saber cuándo era el mejor momento de las cosechas, sino para las batallas. Saber cuándo había Luna llena o cuando un eclipse y atacar en la oscuridad para sorprender al enemigo.

—Usted cuenta en el libro cómo funciona.

—El libro es mucho más que eso. A mí me interesa mucho la inteligencia artificial y sigo dando cursos en el CFR sobre eso para profesores. Me interesan los manuales, he escrito varios, pero no quiero que sean solo teóricos, creo que el alumno debe poder participar, y en este libro lo he conseguido.

—¿Cómo?

—El lector puede participar, porque hay varios entornos interactivos y al final hay un reto de investigación, tiene que descubrir algo, y para eso debe usar el simulador del calculador. Podrá manejar el simulador como si fuera el propio ingenio.

—¿Realmente funcionaba?

—Hay un simulador del calculador y yo estuve usándolo y descubrí que el 12 de agosto del año 2026 habrá en Ferrol un eclipse total de Sol. Después lo miré en la página de la NASA, y efectivamente, así es, en Galicia, Cantabria y hasta Gerona.

—¿Sabe que el calculador de Anticitera es el elemento central de la última película de Indiana Jones?

—Sí, fue una casualidad. En el 2023, con motivo de mi jubilación, invité a mi mujer a un viaje a Grecia (en parte para ver el calculador) y decidí escribir un libro con la historia. Y justo salió la película de Indiana Jones. En el libro hay referencias a ello, y habrá algo en la presentación...

—Que creo que será muy original...

—Creo que va a ser muy divertida, pensada para todos los públicos porque habrá una presentación holográfica, con un holograma que aparecerá en el medio de la sala, y habrá alguna sorpresa más.