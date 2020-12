Los alumnos españoles de primaria se estancan en Matemáticas y caen en Ciencias

0

Redacción / La Voz 08/12/2020 11:55 h

Con la Lomce, los alumnos españoles no van bien ni en primaria. Así lo dice el último informe Trends in International Mathematics and Science Study (Timss) que organiza cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) y que acaba de publicar sus resultados, con un claro estancamiento en matemáticas en 2019, que con 502 puntos les mantiene por debajo de la media de la UE y de la OCDE. Los peores datos son para razonamiento y conocimiento, y eso en las dos materias analizadas. En Ciencias obtuvieron 511 puntos, 3 por debajo de la media de la UE y 15 de la OCDE; en razonamiento cayeron 10 puntos con respecto al 2015.

Las pruebas se realizaron en la primavera del 2019 a 9.500 alumnos de 58 países; Galicia no participa con una muestra amplia por lo que no hay datos concretos de la comunidad. Sí tienen prueba propia cinco comunidades y las dos ciudades autónomas, y del grupo destacan Castilla y León (528 puntos) y La Rioja (527), que sacan más de 25 puntos a la media estatal. Si se mantiene la tendencia con respecto a PISA, Galicia estará entre ambas comunidades.

Según los datos del informe, parece que hay una relación casi directa entre estancamiento y Lomce, porque el anterior Timss (2015) supuso un incremento de 23 puntos con respecto al del 2011; la Lomce se aprobó en el 2013 y se aplicó en primaria sobre el 2015, es decir, estos datos son los primeros del grupo de alumnos que estudia bajo la ley Wert. Ahora, en cambio, el estancamiento al que se hace mención es realmente una caída -mínima- de 3 puntos. Los 502 obtenidos son 11 menos que la media ponderada de la UE, y 25 del promedio de los países de la OCDE analizados en el informe. Así, España se sitúa a niveles similares a Eslovaquia y Serbia, aunque está por encima de países como Francia.

Como la prueba analiza diferentes aspectos, donde mejor están los niños españoles es en el dominio de números (506 puntos) y ya algo más lejos, de datos (499) y medidas y geometría (494). En cuanto a los dominios cognitivos, la mayor puntuación se logró en aplicación (506 puntos), seguido de conocimiento (499) y razonamiento (497). Respecto a 2015, el Ministerio destaca la bajada de nueve puntos en medidas y geometría y de 10 puntos en datos.

Ciencias

En Ciencias, el rendimiento medio de los estudiantes de España (511 puntos) es similar al de Italia y Chipre, pero se sitúa a 15 puntos del promedio de la OCDE (526) y a tres de la media ponderada por la población de cada país de la UE (514). Respecto a 2015, ha bajado siete puntos, aunque sigue seis por encima de los niveles de 2011 (505 puntos), ha explicado Educación.

En este sentido, señala que, de los tres dominios de contenidos de ciencias, los estudiantes españoles obtienen los resultados más altos en ciencias de la tierra (518 puntos), seguido de ciencias de la vida (514) y ciencias físicas (503). En los dominios cognitivos evaluados en ciencias, el rendimiento más alto se obtiene en conocimiento (514 puntos), seguido de aplicación (511) y razonamiento (507), que supone una caída de 10 puntos con respecto a la anterior prueba.

También en este ámbito, Castilla y León es la comunidad que mejores resultados logra (535 puntos) seguida del Principado de Asturias (534), La Rioja (531) y la Comunidad de Madrid (523), que ha tenido la mayor caída, 16 puntos (Castilla y León cayó 11).

Influencia de la educación de 0 a 3 años

El informe Timss destaca el «impacto positivo» que la escolarización durante la etapa de 0 a 3 años tiene en ellos a largo plazo. De hecho, el estudio registra una diferencia de cinco puntos en la UE y de 10 en el promedio de la OCDE entre los alumnos que cursaron primer ciclo de Educación Infantil y los que no; y en España, esta diferencia crece hasta los 26 puntos.

En este sentido, el Ministerio indica que el alumnado español que asistió al primer ciclo de Educación Infantil es del 75%, «muy por encima del promedio del resto de países» de la OCDE (52%), y del total de la UE (43%).

Como en todos estos estudios, la mayor diferencia no es entre el alumnado rural y urbano, sino por capacidad socioeconómica de la familia. En Matemáticas, cada décima adicional del Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) de un alumno español supone un aumento de la puntuación de 3,6 puntos. En el promedio de países de la OCDE, el aumento es de 4 puntos, y en la media ponderada de la UE, es de 3,7 puntos. En Ciencias, cada décima del mismo índice supone 3,3 puntos adicionales en el caso de los estudiantes españoles, 4 puntos en el caso de la media OCDE y de 3,9 en la UE.

Finalmente, el estudio analiza el clima escolar, que destaca valores positivos en el caso de España. El alumnado español, dice el trabajo, tiene más sentido de pertenencia al centro que las medias de OCDE y UE, mejor disciplina según las direcciones de los centros y más seguridad y orden según los profesores de Matemáticas; además, los estudiantes están más satisfechos con sus profesores que la media europea y occidental.