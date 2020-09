Las escuelas de idiomas aplazan exámenes de certificación de gallego e inglés. Comprueba aquí si te afecta La consellería les informó que no hay tiempo para enviar a los profesores de refuerzo que se necesitan para estos exámenes. Solo Vilagarcía ha puesto nueva fecha

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 30/09/2020 12:10 h

Las escuelas oficiales de idiomas de Galicia, dependientes de la Consellería de Educación, acaban de anunciar en sus respectivas web que se aplazan algunos exámenes para la certificación de niveles en Galego e Inglés. El motivo, explican los centros es que, debido al aplazamiento del inicio de curso y la adjudicación de vacantes del profesorado para las enseñanzas de régimen general, es imposible dotar de profesorado a las escuelas de idiomas, que necesitan apoyo extra para la organización y corrección de estos exámenes, que tienen a cientos de aspirantes cada año en la comunidad.

Hay que tener en cuenta que no afecta por igual a todos los centros, ni siquiera a todas las sedes. Solo Vilagarcía ofrece fechas alternativas: 14 y 15 de octubre.

Desde la Consellería de Educación se explica que «o diamento das probas é unha cuestión puntual que lle afecta unicamente ao alumnado libre de certos niveis dalgúns idiomas» y se debe a que «por razóns sanitarias, a data establecida inicialmente para a convocatoria do alumnado libre, prevista para o mes de xuño, tivo que ser adiada aos meses de setembro e outubro, tal como se fixo na maioría das comunidades autónomas» y «tendo en conta o elevado número de persoas candidatas que se presentan a estas probas, é necesario dotar os centros con persoal de reforzo durante a súa administración». En la convocatoria de septiembre «todo o persoal solicitado foi enviado ás escolas e as probas realizáronse con normalidade» pero dadas las exigencias de la enseñanza ordinaria en cuestión de profesorado, «non foi posible cubrir todas as necesidades de apoio solicitado polas escolas para as probas previstas para a primeira quincena do mes de outubro». Esto significa que «as datas previstas para a realización destas probas tiveron que reaxustarse, e proximamente nomearase o profesorado necesario e estableceranse as novas datas para a súa realización».

Aplazamientos

A Coruña: B2 y C1 de Galego (tanto escrito como oral)

Santiago: B2 y C1 de Galego y de Inglés, en la sede central y en las secciones (Negreira, Noia, Ordes y Ribeira)

Ferrol: B2 y C1 de Galego; y B1, B2 y C1 de Inglés. En las secciones de As Pontes y Cedeira sí se mantienen las pruebas

Lugo: B2 y C1 de Galego; C1 de Inglés (tanto escrito como oral)

Ourense: B2 y C1 de Galego

Pontevedra: B2 y C1 de Galego

Vilagarcía: Las pruebas orales de Inglés para los niveles B1 y B2 se aplazan a los días 14 y 15 de octubre, respectivamente

Vigo: B2 y C1 de Galego y de Inglés, tanto en la sede central como en las secciones (Cangas, Nigrán, Ponteareas, Redondela y Tui)