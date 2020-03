Azos anima a participar en la manifestación del 8-M

0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

Lalín / la Voz 06/03/2020 22:23 h

Azos anima a los vecinos a participar el domingo en la manifestación del 8-M que recorrerá las calles de Lalín e irá acompañada de una batukada. Los actos darán comienzo a las 12.00 horas en el Kilómetro Cero desde donde arrancará el recorrido que discurrirá por las rúas Joaquín Loriga, Pintor Laxeiro, Luis González Taboada, Wenceslao Calvo Garra y Principal hasta regresar al punto departida y procederá la lectura de un manifiesto.

El colectivo pide a los participantes que respeten el orden que establecieron previamente con miembros de Azos la batukada a la cabeza, indicando que habrá un espacio para las personas con movilidad reducida, El centro de la manifestación estará integrada por mujeres y agrupaciones que concurran a título individual y para el final de la comitiva se deja a «compañeiros aliados, sindicatos e partidos políticos» señalando que «as crianzas serán ben recibidas en calquera das partes».

Se demanda a las personas que estén interesadas en llevar un instrumento que pueden hacerlo, al igual que aquellas que quieran ir vestidas con batas o mandilones que simbolicen «os traballos dos coidados» como médicas, enfermeras, trabajadoras del hogar, cuidadores de personas mayores, niños o labriegas.

Dado que para las 12.30 horas los organizadores del Motococido tienen convocado un acto en la Praza da Igrexa, Azos pide puntualidad a los participantes para poder realizar la actividad para que cuando lleguen los del Motococido puedan acceder a la Praza da Igrexa. Piden la máxima precaución a la hora de abandonar la plaza teniendo en cuenta la entrada de las motos.

Piden al Concello que en el futuro sea consciente de que el 8 de marzo es un día en el que los colectivos feministas salen a la calle y que «organizar outro tipo de actividades, como sucede este ano, para o mesmo sitio, complica o desenvolvemento da conmemoración desta data e tamén un perigo».

Ante la huelga de cuidados, Azos anima a los hombres a que lleven a cabo las tareas del hogar. A posteriori se organiza una comida «para a que recolleremos comida preparada por eles. Aínda que sabemos que hai algunhas que non poderán unirse, porque a dependencia recae sobre elas tódolos días do ano, as 24 horas do día», apuntan.