Adolfo Campos Vázquez, elegido alcalde de Dozón

13/07/2020 16:27 h

Adolfo Campos Vázquez fue elegido esta mañana alcalde de Dozón relevando en el cargo a su padre, Adolfo Campos Panadeiros, que ocupó el puesto los últimos 33 años. Campos Vázquez, teniente alcalde en el Concello durante nueve años destacó la labor de su antecesor que obtuvo en las urnas "9 maiorías absolutas e nestes anos gozou do favor absoluto dos veciños". Señaló que "nesta nova etapa" aporta su experiencia indicando que "gañas non van faltar para conquerir cousas para os veciños". Tras jurar el cargo después de una elección en la que contó con los apoyos de todo el grupo del PP destacó que "vou a ser o alcalde de todos, dos que nos votaron e dos que non". A BNG y Ucin les pidió "unha oposición construtiva" señalando que "a porta do meu despacho sempre estará aberta".

Agradeció a los miembros de su grupo y de la candidatura del PP el apoyo que le brindaron y su confianza dando la bienvenida especialmente a Diego Fraga Fernández que ayer tomó posesión como concejal del Partido Popular.