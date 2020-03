El Coreti Rugbi Lalín cumplió y peleará por el título autonómico

0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 09/03/2020 21:00 h

Objetivo cumplido, no sin emoción y hasta la última jornada. Antes de comenzar la fase regular el Coreti Rugbi Lalín pretendía meterse entre los cuatro primeros clasificados y entrar así en el play off por el título de la Primera Territorial. Este domingo conseguía materializar ese anhelo al darse los dos resultados necesarios para obtener la cuarta plaza. Por un lado, ganó su partido ante el colista Fendetestas y, por otro, el Pontevedra perdía por 57-5 en Vilagarcía ante Os Ingleses.

Los abellóns viajaron muy diezmados por las bajas, tanto de jugadores lesionados como de otros que por cuestiones laborales o personales, no podían viajar hasta As Pontes de García Rodríguez. A pesar de contar con tan solo el quince inicial, sin poder introducir cambios, conseguían una holgada victoria por 5-58 ante Fendetestas. Un rival que también llegó justo de efectivos a este último encuentro de la fase regular y que no consiguió ningún triunfo.

Desde el inicio el Coreti Rugbi Lalín saltó al césped dispuestos a hacer valer su teórica superioridad y cimentar una victoria clave. Antes del descanso ya se había colocado con un 5-36 a su favor. En ese período Edwin Santana firmaba tres ensayos, con uno de Javier Táboas, José Castro y André Baldonedo respectivamente, con tres transformaciones de Díaz Fuentes. En la segunda mitad los abellóns sumaban otros cuatro ensayos -de Daniel Fuentes, José Castro, Edwin Santana y Díaz Fuentes- y una transformación de André Baldonedo, para el 5-558 final.

Los dezanos acabaron así cuartos en la tabla, con 41 puntos, uno más que su rival por esa plaza, el Pontevedra, con 40. Junto a ellos estarán en el play off final el invicto líder de la fase regular, el Ferrol, así como Os Ingleses de Vilagarcía y CRAT Coruña. Al Coreti Rugbi Lalín le tocará ahora preparar una competición donde parte con la peor puntuación y en principio con pocas opciones, pero buscará recuperar efectivos y mostrarse competitivo.