El fútbol gallego se libra de las nuevas restricciones sanitarias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/11/2020 14:34 h

El aumento de casos provocados por la pandemia del covid-19 en Galicia ha obligado a la Xunta a tomar nuevas decisiones restrictivas. No obstante, el fútbol gallego de Segunda División B y Tercera no verá afectados sus aforos como hasta ahora los tenía aprobados. Así lo aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en la comparecencia ofrecida este mediodía en la que anunció las nuevas restricciones que afectarán al 60 % de la población gallega.

Por lo tanto, «la competición deportiva al exterior no se verá afectada con los aforos aprobados», afirmó el presidente. La limitación vigente de aforos, publicada en el DOGA del pasado 25 de octubre establece que «la celebración de eventos deportivos, entrenamientos y competiciones que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública podrán seguir desarrollándose con público, siempre que este permanezca sentado y no se supere el 50 % de la capacidad permitida». Ahora bien, el DOG aclara que, independientemente de las localidades de las que disponga el recinto, no se podrá superar las 150 personas en instalaciones al aire libre.