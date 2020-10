«El ejercicio físico forma parte de nuestra salud», dice el catedrático Martín Acero

0

15/10/2020 22:51 h

«Lo primero es movernos y activarnos». Rafael Martín Acero no expuso recetas mágicas ni atajos, pero sí ofreció unas pautas sencillas que conducen a la meta de alcanzar hábitos de vida saludables. El catedrático de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física (INEF) de la Universidade da Coruña participó en la Mesa saludable online que, patrocinada por Eroski, se emitió este jueves y cuyo vídeo se puede consultar en cualquier momento en el Facebook de La Voz de Galicia. Bajo el título «La actividad física es saludable ¿cómo conseguir que sea un hábito?», Martín Acero insistió en la necesidad de incorporar desde la normalidad tareas deportivas a la vida diaria como elemento esencial para la calidad de vida.

«El ejercicio físico forma parte de nuestra salud», insistió, antes de señalar las cualidades que han de caracterizar estas actividades para convertirse en habituales. «Deben ser inmediatas, alcanzables y muy directas», dijo, al tiempo que explicaba: «La intención no debe ser sumar todas las actividades físicas que pueda. No. La pregunta que me debo hacer es qué puedo hacer en el presente, qué puedo hacer ahora mismo para ser activo». En este sentido, el catedrático del INEF puso como ejemplos tomar el ascensor un piso más arriba de donde se vive, o flexionar las piernas mientras se cepillan los dientes, o cambiar una maceta de sitio, o recoger un armario. «Solo un cambio en nuestros hábitos a la vez, y cuando este se haya adquirido, ya iremos a por el siguiente. Lo primero es movernos y activarnos», indicó, mientras explicaba que no debe ser condición obligatoria comprar una determinada ropa o calzado, o acudir a una instalación para hacer actividad física saludable. «Cuando se sale a caminar y se va con más gente, un pequeño grupo de personas, el compromiso de todos es mayor», apuntó.

El ejemplo de bailar

Incluso ejercicios como el baile, si se trata de una persona aficionada o que bailaba en otra época, o movimientos relacionados con un trabajo que se practicaba de joven y que ahora pueden estar automatizados en el subconsciente, se convierten ahora en una puerta abierta a adquirir un hábito saludable en otra etapa de la vida.

Martín Acero avisó del peligro de afrontar varios cambios a la vez. «Cada día debemos comer como venimos comiendo y solo hacer esa actividad física que queremos, porque bajar las calorías y, a la vez, ir al gimnasio son dos montañas a superar y no nos interesa afrontarlas juntas. Esa frase de año nuevo, vida nueva solo conlleva al fracaso, al sentimiento de culpa y a no volvérselo a plantear», explicó, al tiempo que apuntó la necesidad de que sea una actividad física gratificante. «Cada uno debe preguntarse qué es aquello que le da satisfacción en aquel momento», señaló al recalcar que el hábito debe ir acompañado de «mucho ánimo y mucha alegría».

«En España hay más deporte de alta competición que cultura deportiva»

Durante la Mesa saludable online, el catedrático de Educación Física y Deportiva dio datos llamativos acerca de la actividad física en Galicia. «Aquí la mujer tiene un nivel de proactivismo mayor que la media nacional y mayor que los hombres. Las políticas de nuestros ayuntamientos, la meteorología y la dieta atlántica ayudan», explicó, al tiempo que reclamó derribar las que denominó como «barreras invisibles» que, en su opinión, están limitando la actividad física. «En España hay más deporte de alta competición que cultura deportiva. Muchos niños hacen ejercicio cuando la competición está organizada y pautada, pero, cuando no lo está, caen en el ocio pasivo», dijo, al tiempo que habló de fomentar la autonomía deportiva: «Hay que hacer actividad cuando se quiera hacerla, no esperar a que empiece la temporada».