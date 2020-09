«El Almería es uno de los rivales más complicados que hemos tenido hasta ahora», avisa Juanfran

0

25/09/2020 21:40 h

El Lugo intentará mañana, a partir de las 12 del mediodía, refrendar las buenas sensaciones que le dejó el encuentro contra el Leganés, que ganó 2-1, en su segundo partido consecutivo en el Anxo Carro y ante un rival llamado a luchar por el ascenso. Su nuevo contrincante es el Almería, un conjunto que aún no debutó porque acabó más tarde la competición, al disputar el play off a Primera, y del que no se fía Juanfran García.

«Me parece un rival complicadísimo, que tiene las ideas claras, con jugadores importantes y con los mecanismos que se saben de pe a pa. En resumidas cuentas, me parece uno de los rivales más complicados que hemos tenido hasta ahora», explicó en la rueda de prensa previa a la tercera jornada el entrenador valenciano.

«Los jugadores saben que hay que estar enchufados. Vamos a necesitar de todos, y precisamos de su máxima intensidad por si tenemos que echar mano de cualquiera, en cualquier momento», añadió el técnico del Lugo, muy satisfecho con el trabajo de los suyos contra el Leganés. «En el primer tiempo no te generan mucho, y nosotros fuimos capaces de generar cosas. Es verdad que la necesidad del segundo tiempo, los cambios en busca del partido, cambiaron la dinámica. Pero estoy contento con los dos», dijo.

Sin Pita ni Iriome

Respecto a la convocatoria, Juanfran confirmó las bajas de Pita e Iriome y reconoció difícil que participen Pedro López y Hugo Rama. También incidió en que esperan a El Hacen «con los brazos abiertos» y recordó la necesidad de incorporar a otro central. Respecto al último fichaje, Xavi Torres, analizó que les dará «seriedad, suministrar lo necesario en cada momento, y mucha comunicación», si bien su participación todavía está en el aire, pues debe superar los protocolos pertinentes y las pruebas PCR.