¿A dónde se puede ir Messi?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 25/08/2020 21:22 h

«Barcelona es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar», avisaba en el diario Sport hace menos de un año. Y es que en la era Messi del fútbol, considerado por muchos como el mejor de la historia, el Real Madrid ha ganado más títulos internacionales que el Barça (11 por 10, con 4 Champions para cada uno). Un dato que seguramente escuece al argentino, que tampoco ha conseguido llevar a la gloria a su selección. Diez ligas, cuatro copas y ocho Supercopas sí son su legado nacional; pero a la Pulga no le sacia y ahora ya busca nuevos retos. No hay muchos equipos en el mundo capaces de pagarle los 50 millones de euros anuales que cobra.

manchester city

Reencuentro con Pep Guardiola y estilo de juego afín

Uno de los destinos más ideales para el argentino sería irse al Manchester City, en donde se reencontraría con Pep Guardiola, con el que ganó todos los títulos posibles en aquel Barça irrepetible. Además, a favor de esta decisión también jugaría competir en una Liga supercompetitiva y en un equipo que dispone de un sistema de juego que domina y conoce a la perfección. Fichar por el Manchester City le permitiría seguir en el candelero, optando a títulos individuales como el Balón de Oro.

ESPN ya avanzó hoy, antes de que Messi enviase el burofax anunciando su salida, que el City estaba estudiando la forma de financiar su fichaje respetando el fair play financiero.

psg

Con su amigo Neymar y cerca de Barcelona

Messi es un hombre familiar. Tranquilo. Entregado a su esposa y a sus hijos. En Barcelona tenía su vida montada y no le gustan los cambios. París sería una opción cercana, a una horas de avión, con lo que podría volver a la ciudad catalana con relativa frecuencia.

Además, el PSG es el actual campeón de Europa y en él juega su amigo Neymar, al que intentó recuperar para el Barcelona pidiendo a Bartomeu su vuelta. Ahora sería él el que podría hacer el camino inverso y coincidir además con otra estrella emergente, Mbappé. Los tres formarían un tridente de leyenda que optaría a ganarlo todo. En Francia, por descontado, pero en Europa pasaría a ser el candidato número uno para levantar por primera vez la orejona.

inter de milán

El nuevo rico, para reeditar sus duelos con Cristiano

También a una hora en avión desde Barcelona se encuentra Milán. Allí, el Inter está tirando la casa por la ventaja para armar un proyecto ganador en Europa (actual subcampeón de la Liga Europa) y que además doblegue a la Juve. Y ese sería además otro aliciente para Messi. Volver a medirse contra Cristiano Ronaldo.

Además, en Italia podría beneficiarse de pagar menos impuestos y, por tanto, acabar cobrando más. La ley fiscal transalpina establece que quien haya vivido en el extranjero en los últimos dos años y se comprometa a trabajar en Italia por al menos 24 meses podrá pagar solo el 30 % de impuestos sobre el 50 % del imponible. La otra mitad seguirá siendo tasada con el 45 % previsto anteriormente.

«Imagino que el Inter ya lo ha intentado. He visto aquel anuncio de Suning con la silueta del argentino en el Duomo y esto me hace pensar que ya se tomó una iniciativa. Y si no es así, creo que lo van a hacer pronto», advertía esta semana en el As Massimo Moratti, expropietario del Inter.

manchester united

Uno de los clubes más ricos, que lleva años buscando un referente sobre el que resurgir de sus cenizas

Sería la opción más arriesgada para Messi, ya que tendría que armar prácticamente de cero un proyecto ganador y el argentino parece tener prisa por ganar títulos a corto plazo. Sin embargo, el United estaría casi en disposición de ofrecerle un cheque en blanco, pagándole lo que pida y seguramente brindándose a firmar a varios jugadores que quisiera la Pulga.

países exóticos

Destinos muy improbables: China y Catar, por dinero, y Newell's por sentimiento

«Cuando deje esto, voy a seguir jugando con mis amigos, con mis hijos o en otros lados. Voy a seguir disfrutando de otra manera», explicaba hace unos años en Argentina. «Obviamente que me encantaría, pero no es fácil, por todo lo que rodea volver a Argentina, mi familia. Pero a mí me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell's», apostilló.

Sin embargo, no parece probable su marcha a Argentina cuando todavía está en el esplendor de su carrera, como tampoco a un destino exótico como China o Catar, que seguramente le pagarían todo el dinero que quisiera, pero que le sacaría del primer nivel competitivo.