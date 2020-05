Mos se mantiene como salida de una etapa de La Vuelta aunque la ronda no entrará en Portugal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

vigo 09/05/2020 14:14 h

Mos no se verá afectado por la decisión de que La Vuelta no pase por Portugal por mor de la pandemia del coronavirus y la etapa que estaba previsto que saliese del Pazo de Mos el próximo 5 de noviembre se mantiene con la única novedad de que será otro su punto de destino, por el momento sin desvelar.

La organización de La Vuelta indicó que las localidades portuguesas (Oporto y Viseu) declinaron ser llegada y salida respectivamente de una etapa de la ronda española como estaba previsto con el fin de evitar aglomeración por mor de la pandemia del coronavirus pero eso no significa un cambio de recorrido para la ronda española en su paso por Galicia. El 5 de noviembre Mos dará la salida de una etapa cuyo destino por el momento no va revelar la dirección de la carrera, que mantiene no obstante, la meta del día siguiente en la localidad de Ciudad Rodrigo como estaba previsto, lo que invita a pensar que será una etapa en la ruta de la plata.