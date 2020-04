Denís Suárez, Mujaid, Brais Méndez y Mollejo convocados para el derbi en el FIFA entre Deportivo y Celta

0

14/04/2020 16:48 h

El Deportivo y el Celta volverán a enfrentarse a partir del viernes. Vuelve el partido más caliente que se puede ver en Galicia. Vale que será un enfrentamiento virtual en el videojuego FIFA 20, ¿pero alguien duda que habrá piques, será intenso, no se regalará nada y al que pierda le va a doler? No será el único partido, porque el Lugo también está invitado a la fiesta. El Deportivo todavía no ha conseguido ganar al conjunto lucense en la realidad. Tendrá ocasión de hacerlo en el terreno virtutal.

No le faltan alicientes al triangular solidario organizado por Abanca que busca recaudar fondos para la lucha del SERGAS contra el coronavirus. Los detalles de la cuenta en la que se puden realizar las donaciones se puede encontrar en este enlace. Detrás de los equipos estarán tres tándems formados por futbolistas de las primeras plantillas y celebridades. Por parte del Celta formarán Denis Suárez, Brais Méndez, Fran Cañotas y Duarte Galván. Por parte del Deportivo jugarán Mollejo, Mujaid, Marcos Pereiro y Rodrigo Vázquez. La camiseta del Lugo la defenderán Yanis Rahmani, Jaime Seoane, Victor Grande y Brais Doval.

El torneo, que se emitirá online (www.desafio.abanca.com y el desde facebook), se prolongará desde el viernes 17 hasta el domingo 19 y comenzará a partir de las 19.30 horas. El segundo canal de la TVG también emitirá los encuentros con comentarios de la periodista Rocío Candal.