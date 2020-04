Entrena por las mañanas y mantén tus marcas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rubén Río

08/04/2020 11:56 h

Tenemos que darnos cuenta de que, si no nos movemos durante estos días de confinamiento, ya no solo acumularemos kilos de más a los que este verano probablemente no les daríamos tanta importancia, sino que es relevante tener en cuenta la necesidad de mantenernos sanos más allá de la apariencia física.

Nuestro organismo nos agradecerá que nos mantengamos en nuestro peso ideal, haciendo que nos sintamos más felices y estemos más fuertes, y que sigamos con nuestro correcto funcionamiento fisiológico.

Uno de los principales síntomas de estar parados es que se ralentizará nuestro metabolismo y para evitarlo debemos comer menos que si estuviésemos manteniendo nuestra actividad habitual, incluidos entrenamientos. Además, es importante llevar un buen balance energético acorde al ritmo de vida que tenemos, contando preferiblemente con el asesoramiento de un nutricionista.

Si eres una persona deportista, ya sabes que un parón en nuestros entrenamientos puede ser incluso beneficioso para dejar descansar el sistema nervioso central (SNC), pero tenemos que considerar un pequeño parón una o dos semanas, no un mes, ni dos ¡ni tres!

A continuación voy a ofrecer algunos consejos, en especial a quien se dedique a correr, que también se pueden ver en mi Instagram @rubenrrsalud.

Es probable que tengas miedo de que tus marcas se caigan en picado por culpa del aislamiento, pero no te preocupes, es posible mantenerse o incluso llegar a un mejor estado de forma física, que además nos ayude a prevenir lesiones, siguiendo las indicaciones que cito a continuación.

Para no sufrir un bajón en tu rendimiento durante esta cuarentena, puedes realizar trabajos en autocargas. Es decir, puedes entrenar con tu propio peso corporal, para ayudar a mantener masa muscular en tus piernas y resto del cuerpo.

Asimismo, dentro de este tipo de ejercicios puedes incluir algunos específicos como por ejemplo la pliometría con multisaltos o las air squats, los isométricos de cuádriceps, los excéntricos de isquiotibiales, etc. Esto te ayudará a mantener o incluso ganar fuerza y resistencia en las piernas.

Por otra parte, no puedes olvidarte de potenciar el core. Principalmente debes dedicarte a fortalecer toda la musculatura erectora del cuerpo, lo que te ayudará a mantener una buena postura a la hora de correr. También puedes combinarlo con trabajos de tipo Hiit, Tábata, en los que se englobarían salto a la comba, skipping…

Por último, recuerda fijar un horario en tu rutina para hacer todos estos ejercicios, recomendándote que los hagas por la mañana. Aunque, el mejor momento realmente es cuando puedas, hacer tus rutinas físicas por la mañana te ayudará a no fracasar en el intento y evitarás caer en la pereza del «ya lo hago después», y ese después nunca llega.

Antes de terminar, no quiero olvidarme de animarte a mantener unos horarios de sueño adecuados. Es muy posible que al no tener la obligación de salir de casa a primera hora de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar, empieces a trasnochar y a no darle a tu cuerpo el descanso que se merece. ¡Recuerda que dormir bien es lo más importante! Si no tienes un descanso reparador y adecuado, tu rendimiento se verá afectado.

Una vez todo esto termine, estoy seguro que te sentirás ansioso por retomar tus entrenamientos, pero mi consejo es que al menos la primera o la segunda semana te lo tomes con calma y entrenes al 50% de intensidad. De esta manera, retomarás tus hábitos evitando, como ya intentaste durante el confinamiento, caer lesionado.

¡Mucho ánimo!

Rubén Río. Director RRSalud · CCAFYD · Colegiado nº 57.673 · www.rrsalud.com