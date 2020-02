Muere Andrew Weatherall, el productor de «Screamadelica» de Primal Scream

0

La Voz de Galicia Javier Becerra

Redacción 17/02/2020 16:10 h

Corría 1991 cuando el rock, en plena efervescencia creativa, daría una de sus piruetas más celebradas. El grupo Primal Scream puso las guitarras, el espíritu stoniano, el soul y la tradición. A su lado, el productor Andrew Weatherall se encargó de la electrónica, el latido del acid house y la euforia narcótica importada de Ibiza.

El resultado de todo aquello fue Screamadelica, una de las grandes obras maestras del género y símbolo máximo de la fusión entre rock y electrónica de la que derivaría una buena parte del electro-rock posterior. Pese a que la trayectoria de Weatherall daría mucho más de sí, solo por esa contribución definitiva tendrá siempre un lugar destacado en la historia.

Esta mañana se conocía el fallecimiento de Weatherall. Su mánager lo hizo público a través de un comunicado: «Lamentamos anunciar que Andrew Weatherall, el conocido DJ y músico falleció en las primeras horas de esta mañana, lunes 17 de febrero de 2020, en el Whipps Cross Hospital, Londres. La causa de la muerte fue una embolia pulmonar. Estaba siendo tratado en el hospital pero desafortunadamente el coágulo de sangre llegó a su corazón. Su muerte fue rápida y pacífica».

Además del hito de Screamadelica, Andrew Weatherall cuenta en su currículo con los proyectos The Sabres Of Paradise y Two Lone Swordsmen. Junto a ello, mantuvo una dilatada carrera como dj y productor, siendo también remezclador. Entre otros ha trabajado para Björk, Siouxsie Sioux, Saint Etienne, Mogwai, Happy Mondays, New Order, Manic Street Preachers y My Bloody Valentine.