Manuel Varela, Coordinador de emergencias Cambre: «Muchos vecinos aún nos dan las gracias»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia T. S.

cambre / La Voz 25/06/2020 09:22 h

Cuando se habla con un profesional de las emergencias, en este caso de Cambre, es inevitable recibir constantes mensajes de «no bajar la guardia». A Manuel Varela, coordinador del equipo con sede en Sigrás, no le hace gracia ver a muchos de sus vecinos sin mascarilla. Entonces se acuerda de las casas en las que tuvo que entrar, con enfermos, la gente a la que tuvo que ayudar, el mal estado en que se encontraban algunos vecinos a los que llevaba comida o iba a recoger la basura. «Mucha gente aún nos da las gracias por todo aquello, sí ha habido una ola de solidaridad, como ocurrió con los cumpleaños, la felicitación a las ocho de la tarde; por todo ello creo que, sin dejar de hacer la vida normal, debemos actuar con cuidado», explica el coordinador de emergencias de Cambre, quien ve positivo que la gente está más tranquila: «Ya no hay esa obsesión del principio». «Pero debemos seguir manteniendo las normas para volver a la situación de antes», recalca Manuel Varela, natural de Malpica, para quien el final del confinamiento ha supuesto también el reencuentro a la vida normal con su familia. «Hemos sacrificado mucha calidad de vida, no pude ver a mis padres, cuidaba las distancias en casa», recuerda. Ahora, el ritmo de trabajo en la nave de Os Campóns (Sigrás-Cambre) se ha normalizado y han regresado los operativos habituales, como accidentes o incendios.

Grupos de trabajo

Durante los meses de confinamiento, la gran mayoría de los grupos de emergencia, como los parques de bomberos, han hecho turnos fijos para no coincidir entre sí y, en caso de haber un contagio, poder mantener los equipos de trabajo, un servicio básico para los vecinos. Así lo hicieron también en Emerxencias de Oleiros o en los parques comarcales de bomberos de Arteixo y Betanzos, o el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Curtis.