«Non vas poder con nós», de Gadis, se convierte en viral

La Voz de Galicia

betanzos 06/11/2020 18:16 h

Non vas poder con nós, el nuevo Vivamos Como Galegos de Supermercados Gadis se ha convertido en trending topic a nivel estatal en su estreno, este jueves, y ha conseguido ser uno de los anuncios más vistos en España, con más de 1.500.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

Creado por la agencia BAP&Conde, el anuncio opta por imprimir esperanza en un mundo condicionado por el covid. Con la campaña, indican desde la empresa asentado en el polígono de Piadela en Betanzos, «recuerda que con mascarillas, distancia social y responsabilidad se puede plantar cara a la covid-19 y ganar la batalla a la pandemia». El spot, de tres minutos, pretende ser un homenaje l mundo desde la Galicia más bella donde los caballos, todo un icono en la saga Vivamos Como Galegos, cobra en esta 14.ª entrega más protagonismo que nunca con jinetes que recorren lugares emblemáticos de la comunidad lanzando un mensaje de esperanza.

Non vas a poder con nós recoge imágenes rodadas en la Marina de A Coruña, el puente de Rande en Vigo, planos de Ourense, Lugo o playas como As Catedrais o Doniños. Los protagonistas son «gallegos que plantan cara al virus gritándole: Non vas poder con nós, Covid QueCheDean #QCHDN, mensajes que recuerdan que, aunque la pandemia «nos ha robado los recreos» y «ha hecho que sintamos morriña sin salir de casa», no podrá con nosotros.