Muere un trabajador tras caer desde el tejado del IES Agra del Orzán, en A Coruña

La sede del 112 Galicia, en A Estrada

Un trabajador falleció en la tarde de este lunes tras precipitarse desde el tejado del IES Agra del Orzán, situado en la calle Alcalde Liaño Flores, en A Coruña. Según informa el 112 Galicia, el hombre se encontraba trabajando en la cubierta del instituto cuando cayó desde varios metros de altura. Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias minutos antes de las 18.00 horas.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, el trabajador estaba realizando labores de limpieza en el tejado cuando se produjo el derrumbe de la superficie en la que se encontraba apoyado, lo que provocó su caída. Tras recibir el aviso, el 112 activó un operativo en el que también participaron agentes de la Policía Nacional. Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima.