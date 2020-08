La sorpresa de Sonia

0

La Voz de Galicia Maruja Campoviejo

22/08/2020 05:00 h

«¡Yo me quedé sorprendida! Me llamaron este martes para decir que iban a venir por aquí a darme un reconocimiento por la forma en la que trabajo y por la buena atención que les doy a los compradores». Así se quedó Sonia Amor, responsable de Pescaderías Sonia, al descubrir que el ministerio de Pesca ha reconocido su buen trabajo en el mercado de Elviña. No es para menos, ya que esta pescadera ha intensificado sus protocolos de higiene y seguridad en la lucha contra el covid-19 desde el minuto cero. «Ya cuando empezó toda la crisis sanitaria, mi marido empezó a hacer de forma artesanal unas mesas de trabajo para aislarnos totalmente de los clientes y así ellos de nosotros también. En una caja colocábamos la bolsa con el producto que adquirían y así no teníamos contacto con ellos. Un poco como en las farmacias», relata Amor sobre su gestión en tiempos de coronavirus. Ahora ya no solo reconocen su buena labor sus fieles compradores, sino el propio sector con este diploma de buenas prácticas a su local. «Me agradó muchísimo y me emocionó que vean nuestro esfuerzo», destacó la placera.