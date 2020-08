Firmas de salitre

0

La Voz de Galicia Maruja Campoviejo

06/08/2020 05:00 h

Habitualmente escuchamos al mariñeiro y poeta Xosé Iglesias cada lunes con sus crónicas desde el mar en el programa Voces de A Coruña de Radio Voz. Pero ayer pudimos charlar con él cara a cara —o mascarilla a mascarilla— en la Feria del Libro, donde estuvo firmando ejemplares de su libro A relixión do mar, «un poemario escrito desde o mar sobre este traballo sacrificado no que non se para nunca», tal y como lo define el propio autor. Esta colección de poemas fue originalmente editada en el año 2016 y mereció el premio Victoriano Taibo de poesía. Pero ahora acaba de reeditarse en Caldeirón con unas cuantas sorpresas en su interior: «É unha edición de luxo, con poemas novos, ilustracións e unha portada moi mariñeira feita por min», explica el poeta del mar.