El IES Francisco Aguiar calma al alumnado que viajó a Italia y explica que las autoridades no exigen ninguna medida preventiva por el coronavirus

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Betanzos 26/02/2020 10:14 h

La preocupación por el coronavirus ha llegado al IES Francisco Aguiar de Betanzos, ya que un grupo de alumnos y profesores regresaron de Italia el pasado miércoles. Ante la alarma generada por la expansión de este virus, la dirección del centro consultó si sería conveniente tomar alguna medida de prevención ya que cuando regresaron no fueron objeto de ninguna en el aeropuerto pero los responsables sanitarios solicitaron «prudencia e cautela e, despois de localizar a cidade visitada (Finale Ligure), remiten á páxina web do Ministerio de Sanidad, onde están actualizadas as cidades que reflicten incidencias: regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña e Piamonte», indica el director del Francisco Aguiar, Francisco Rodríguez, que especifica, en un comunicado, que «non aconsellaron á dirección do IES tomar ningunha medida restrictiva».

El director explica que nadie les ha comunicado que presente ninguna sintomatología y pide que de producirse se avise al 112 y se lo comuniquen al centro mediante el correo electrónico: ies.francisco.aguiar@edu.xunta.es.