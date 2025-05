Muere un hombre de 47 años en Muxía al sufrir un accidente con una moto de agua

.

Un hombre 47 años de edad, Abraham Pérez Búa, vecino de la localidad de Muxía, falleció en la tarde de este domingo como consecuencia, supuestamente, de un golpe de mar cuando iba a bordo de una moto de agua. El aviso se activó en torno a las cinco y media de la tarde, cuando un particular alertó a los equipos de emergencias de la presencia de un hombre flotando en la ría. Abraham Pérez Búa había salido a dar una vuelta por la playa de Os Muíños con una moto de agua, que le había prestado un amigo. Al ver que no regresaba a puerto, desde el entorno dieron la voz de alarma, ya que no respondía a las llamadas realizadas a su teléfono móvil. Unas personas fueron en su busca a bordo de una pequeña embarcación. Al poco rato, en las inmediaciones del puerto deportivo, fue localizada la moto de agua, a la deriva. Justo en las proximidades se halló el cuerpo de un hombre flotando en el mar. Fue izado a la lancha y trasladado a la rampa de la dársena.

Hasta el muelle acudieron voluntarios de Protección Civil de Muxía, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, bomberos del parque comarcal de Cee, así como personal de Urxencias Sanitarias y el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Durante casi media hora, los equipos de emergencias y los sanitarios le practicaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) con la ayuda de un desfibrilador. Pese a los esfuerzos, los técnicos sanitarios solo pudieron certificar el óbito de esta persona.

Según apuntaron desde emergencias, al tratarse de una muerte judicial, un forense decretó el levantamiento de cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), en el Chuac de A Coruña, para serle realizada la autopsia, que determinará las causas exactas del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a un golpe como consecuencia de un accidente con la moto de agua. Tampoco se descarta que sufriera una grave indisposición cuando manejaba el vehículo.

Abraham era una persona muy conocida y apreciada en Muxía, al igual que su familia. Era armador y patrón de pesca de un barco, el Abra de Muxía, que, en breve, saldría al Cantábrico para participar en la campaña del bonito.