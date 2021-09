Alberto, con sus padres y su hermano menor, este martes en la playa de Traba (Laxe) Ana Garcia

«Cando che pasa algo así, ves a vida. Agora vémola», dice Alberto Lago Louro. «Berto resucitou dúas veces, dúas veces nos dixeron que nos prepararamos para o peor. Falo dunhas posibilidades de entre un 40 e 60 %», recuerda emocionado. Habla de su hijo, Alberto Lago Varela, «unha marabilla de neno» que este próximo día 5 cumplirá diez años. En agosto del 2020, el pequeño empezó a encontrarse mal. Sentía dolor, se hinchaba y entró en el hospital Belén coruñés con lo que, inicialmente, parecía una apendicitis. Lo operaron, pero en cuestión de unas horas todo se precipitó: «Pasouse diso a estar entre a vida e a morte». Berto, Bertiño, como se refiere a él en ocasiones su padre, acabó en quirófano y en la uci pediátrica del Teresa Herrera, el materno, un centro que no abandonaría ya hasta mediados de octubre. Un tiempo largo del que Lago Louro evoca coletazos duros, como cuando su hijo, a las puertas de la ambulancia y antes del traslado, le dijo «que eu fora o mellor papi do mundo, algo tremendo».

Intubado, pasó a depender de una máquina y, a los siete u ocho días, llegó el momento de «espertalo». «Ata entón, nós falabámoslle... Saíalle algunha bágoa», dice. No había sido una apendicitis, sino, según le explicaron, una bacteria de la que todavía no saben el origen y que le afectó al riñón (le funcionan ahora al 56 %) y se le extendía hacia bazo, hígado y pulmones. «Ocorre un caso entre 100.000 ou 130.000 persoas, e tocoulle ao noso fillo. Dúas veces nos dixeron, case coma quen di, que non contásemos con el», rememora su padre.

Les advirtieron de posibles daños neurológicos, pero Alberto supo responder cuando le llamaban por su nombre, le preguntaban dónde vivía (Traba de Laxe, uno de los parajes más bonitos de la Costa da Morte). También recordaba alguna cosa más, como que su padre le había prometido comprarle una camiseta de Iago Aspas y que todavía no lo había hecho. Ahora, Alberto padre cuenta este detalle con una sonrisa, aunque confiesa que estos días ha llorado al recordarlo todo: «Estar nunha uci pediátrica tanto tempo... o que ves alí é durísimo». Ya en planta, animó al niño a escribirle una carta a la gerencia del Sergas dando las gracias por los cuidados. Pero Berto, que primero preguntó qué era el Sergas y después si funcionaba en toda la comunidad, le planteó a su padre escribirle, mejor, «ao presidente de Galicia», para que así él trasladase la felicitación.

CEDIDA POR LA FAMILIA

Feijoo y el Celta

«Son pequenas cousas que fas para aliviar aquel tempo alí no hospital. Así que si, decidimos escribirlle a Feijoo. Foi algo case de broma, por así dicilo, pero con sentimento. E como nos sobraba un folio, pois eu propúxenlle escribirlle a Mouriño, presidente do Celta, para contarlle a anécdota da camiseta de Aspas. Os dous somos moi celtistas», indica el padre.

El caso es que el club recibió la misiva y a Berto le llegó una camiseta firmada por el jugador y, además, un vídeo en el que este lo animaba en su recuperación. Apenas una jornada después, recibió una carta de la Xunta en la que Feijoo, en un párrafo de puño y letra, le decía a Berto que había sido «un exemplo para os maiores». Tan solo dos horas más tarde atendía una llamada: charlaron ambos y el presidente de la Xunta lo emplazó a que hablase con el alcalde, José Luís Pérez, para que cuando tocase visita autonómica a Laxe por las obras de dragado en el puerto se pudiesen conocer. Ya pasaron bastantes meses de aquella conversación. Núñez Feijoo hizo esa visita este pasado lunes. Y sí, allí estaba Berto.

Encuentro de Feijoo y Berto, este lunes, en Laxe Ana Garcia

«Non teño máis que agradecemento para o sistema sanitario e para o educativo »

Berto y Feijoo departieron un rato cara a cara. «Despois de todo o que pasara, o neno estaba moi emocionado por coñecer ao presidente de Galicia», contaba este martes el padre. «É unha anécdota, e non é cousa de política, que nós niso cero, pero é o detalle con el logo dun tempo tan malo», explica. Alberto Lago, agente de la Guardia Civil en Laxe, menciona en muchas ocasiones la palabra «humanidade». Ellos la encontraron. También la «solidariedade». No tiene palabras para agradecer a todo el equipo del hospital, desde el servicio de limpieza a la asistenta social o todo el equipo de enfermeros y médicos. Todos, e incluso más en un contexto de pandemia como el que les tocó.

Alberto tenía un seguro privado desde su entrada en el cuerpo, pero después de todo lo ocurrido no lo ha dudado: «Moitas veces queixámonos da sanidade pública, pero o que eu vin alí di todo o contrario. Falamos do sistema, pero ese sistema a nós axudounos. Matáronse por sacar o noso neno adiante e aínda que fose un lugar tan duro, por facelo máis levadío para eles».

El pequeño Alberto Ana Garcia

El pequeño recibió un costoso tratamiento: «Pasamos do máis absoluto desastre a ver a luz», afirma con cautela, esperando a ver la evolución. Alberto y la madre del niño, Marisol Varela [tienen otro pequeño, Mateo, nacido en el 2016], también dan gracias al sistema educativo: «A súa titora, Rocío, esforzouse moito con el neste curso». Y a los vecinos de Traba, que siempre lo tuvieron en mente.