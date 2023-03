Nuria Méndez, miss Grand Galicia: «Una es guapa si lo es por dentro»

IsmaFerradas

A Nuria Méndez (Rianxo, 1997) le gustan los concursos de belleza, pese a que no gozan de muy buena salud. En pocos días se presentará en Canarias al de Miss Grand Spain mientras acaricia proyectos empresariales, trabaja como dependienta, estudia Derecho y toca el oboe.

—Dentro de poco va a ir a competir por un título nacional de belleza.

—Sí, será en Puerto de la Cruz, Tenerife y la gala está prevista para el 24 y el 25 de marzo.

—He visto algunas fotos en las que parecía presentarse como representante de las Islas Sisargas.

—Es que teníamos que escoger una isla gallega y algunas ya estaban cogidas. Busqué en Google y estas fueron las que más me gustaron.

—Ya veo, no es que usted provenga de esas islas.

—No, se hacen unas galas autonómicas y luego la nacional. No se hace por comarcas, ni provincias, solo hay una gala autonómica con chicas que vienen de toda Galicia y se escoge a una. Éramos unas doce participantes.

—¿Y la escoge un jurado o es una votación popular?

—Un jurado. Estaba compuesto por la chica que tiene la representación del concurso, la miss Grand Costa Gallega y miss Grand Galicia del año pasado.

—A las Sisargas nunca fue.

—No. Lo tengo pendiente. Quería escoger otras islas, pero otras chicas ya las habían escogido. De las que quedaban, Sisargas me pareció un nombre atractivo.

—En su perfil de Instagram (@nueia) pone que fue miss Galicia 2020.

—Correcto. Me presenté al miss España, que era el certamen de toda la vida. Llevaba sin hacerse desde el 2011 y lo cogió Juncal Rivero. Se hizo la fase autonómica pero, lamentablemente, no se pudo celebrar el nacional. Me quedé a mitad de camino.

—Se puede decir que es casi una profesional de este tipo de certámenes.

—Aún me queda mucho por recorrer. Siempre digo que hay cosas que aprender y la vida está para sorprendernos. Sí que tengo una cierta experiencia, pero tengo que aprender aún muchísimo. Aún soy una novata.

—Porque usted espera que este concurso le impulse ¿hacia dónde?

—En primer lugar, te tiene que gustar este mundo. Si no, ya no das el paso. Una vez que lo das, te aporta en todos los ámbitos. Yo estoy desarrollando un proyecto empresarial relacionado con el mundo de la moda. Soy modelo desde hace ocho años, así que espero que el concurso me abra puertas. Mi sueño es montar una empresa de moda ecosostenible.

—Y estudia Derecho.

—Correcto. Es algo que también me apasiona. Es una carrera en la que no sabes lo que te vas a encontrar hasta que estás dentro. Siempre he tenido mucha curiosidad. Asi que aquí estoy con mi proyecto, estudiando y trabajando.

—¿Dónde trabaja?

—En una tienda de moda.

—La verdad es que los concursos de belleza tienen mala prensa.

—Es verdad que este mundo tiene algo de mala fama. Se dice que se cosifica a la mujer, que solo vale una cara bonita, un cuerpo, pero las cosas han cambiado mucho. Ahora vemos modelos curvy, perforaciones, tatuajes... Y esto es cultura, porque la moda es un arte y el arte es cultura. Si partimos España en dos mitades veremos que en el norte produce un cierto rechazo; en el sur está más arraigado. Ahora, en estos concursos se mira más el interior, no solo el exterior.

—¿Suele participar en las movilizaciones del 8M?

—Me gusta asistir, pero este año no pude por temas laborales. Siempre que puedo intento acudir y, en cualquier caso, apoyo estas manifestaciones.

—¿Cómo se ve dentro de quince años?

—Más vieja, ja, ja. Con una vida asentada, con mi proyecto empresarial y haciendo muchas cosas, estresada y sin tiempo. Y me gustaría ser mamá en un futuro. Tener la fuerza suficiente y vivir sin miedos.

—Tiene una perra como mascota.

—Sí, ja, ja. Es como si ya tuviera un bebé. Le limpio su camita, le pongo chubasqueritos cuando hace mal tiempo. Me encanta estar con ella. Yo quería tener un perro, aunque mis padres no querían. Así que fui por las perreras, pero fue una amiga la que me sugirió adoptar a una perrita abandonada. Y fue amor a primera vista. La tuve un mes escondida hasta que la llevé junto a mis padres y ahora es el amor de toda la casa. No sabes lo que te da una mascota hasta que la tienes. Yo padecí una depresión y por eso quería adoptar un perro.

—¿A los guapos les van mejor las cosas en la vida?

—No necesariamente. Muchas veces es cuestión de suerte, pero depende de qué tipos de trabajos, una cara bonita ayuda más, lamentablemente. Una es guapa si lo es por dentro.

—¿Celta o Dépor?

—En mi casa siempre hemos sido del Deportivo.

—Defínase en pocas palabras.

—Polifacética, educada, muy respetuosa y sobre todo, luchadora.

—Aprovecha el tiempo libre para...

—Investigar, sobre derecho, sobre la moda. Me gusta aprender nuevas cosas. Practico surf, entre otros deportes.

—¿Y la cocina?

—¡Me encanta! Soy una cocinitas. Lo que mejor se me da es la paella de marisco. Me encanta cocinar y me encanta comer.

—Una canción.

—Yo toco el oboe, así que cualquier composición de Saint-Sains. Escucho mucha música, casi siempre música clásica.

—¿Lo más importante en la vida?

—Saber ser feliz. Es lo fundamental. Cuando alguien es feliz, todo el mundo se arrima a ella.