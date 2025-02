El PSOE de Outes abandona el gobierno local: «Non podemos continuar dando o noso apoio a un barco que vai á deriva»

Antonio Caamaño, portavoz del PSOE de Outes MARCOS CREO

El aviso de posible marcha lanzado hace unas semanas por el único edil del PSOE de Outes, Antonio Caamaño, se ha convertido en realidad. El tripartito con el que comenzó el mandato se rompe con el abandono del gobierno por parte del PSOE, dejando en minoría a Compromiso Outes, liderado por el regidor Manuel González, y BNG, a cuyo frente Anxo Núñez. El portavoz socialista explicó que tomó la decisión después de una reflexión llevada a cabo en la organización y de consensuarlo a nivel local. Desde la formación del puño y la rosa se afirma que «non podemos continuar dando o noso apoio a un barco que vai á deriva».

Los motivos que le llevan a dar el paso, explica, son que «despois dun ano e medio de goberno non vimos nin grandes cambios nin pequenos con respecto o goberno anterior». Asegura el concejal que «se seguiron cometendo os erros do anterior goberno, sen preocuparse o suficiente polo día a día das veciñas e veciños de Outes». Sobre los motivos que llevaron al PSOE a suscribir el gobierno tripartito, recalcó que «pensamos que dende dentro teríamos máis forza para que levar a cabo as nosas propostas, pero non foi posible».

El concejal señala que se integrará en la oposición «onde polo menos poderemos expresarnos sen medo e sen coaccións e defender de verdade as necesidades dos veciños e veciñas, que foron quen nos puxo aquí». Asimismo, Antonio Caamaño afirma que en este momento «non hai nin un alcalde que atenda os veciños como fai falta, xa que como é sabido, agora ten dedicación na universidade».

Para ejemplificar su disconformidad con la acción de gobierno, indica que «Levamos 5 anos esperando por un espello, un ano esperando por dúas farolas e un ano dende que presentamos a ordenanza da tala da madeira, e seguimos esperando».

El portavoz expresó su convicción de que cree que «podo conseguir máis cousas do goberno estando na oposición» y comentó que «estou mirando polos veciños e polo partido».

El socialista Antonio Caamaño recalcó que la decisión lleva madurándose tiempo y que responsables del partido estuvieron en Outes escuchando el sentir de simpatizantes y afiliados. Recalcó que «estou mirando polos veciños e polo partido». El escrito con su renuncia a continuar en el gobierno lo presentó en el registro municipal a las 12.00 horas.

Habla el alcalde

El regidor, Manuel González, que desde esta mañana es conocedor de la renuncia de su socio de gobierno socialista, manifestó que «respectamos a decisión. Parécenos que é coherente se non estás cómodo nun goberno». Discrepó con la afirmación de que Outes sea un barco a la deriva y subrayó que «imos seguir mantendo unha boa relación co grupo socialista».

Asimismo, Manuel González indicó que de forma inmediata se hará una reconfiguración del ejecutivo: «Seguiremos gobernando con normalidade».

La reflexión del portavoz del BNG

Por su parte, el portavoz del otro grupo de gobierno, Anxo Núñez del BNG, también expresó su respeto a la decisión adoptada por el concejal socialista, aunque echó de menos que no hubiese abierto una línea de diálogo en el seno del ejecutivo.

El nacionalista recalcó que «nós imos seguir cumprindo coa veciñanza e seguiremos traballando». También puso de manifiesto que «sempre houbo un ambiente de cordialidade e vaino seguir habendo». Anxo Núñez difiere con la afirmación de barco a la deriva e indica que en año y medio de gobierno se han conseguido cosas.