Trasladan a una mujer en helicóptero al Hospital de Santiago tras ser atropellada por su propio tractor

Helicóptero del 061 con base en Hospital Clínico de Santiago CARMELA QUEIJEIRO

Una vecina del lugar de Reguengo, en la parroquia de Setecoros (Valga), fue trasladada este lunes en helicóptero al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) tras ser atropellada por su propio tractor.

Poco antes de las seis y media de la tarde, la mujer, que habría abandonado la cabina del vehículo para hacer algún trabajo en una finca cercana a su vivienda, se halló con su tractor descontrolado y en movimiento, pasándole una rueda por encima, según informa Protección Civil de Valga. Herida, cayó después por un terraplén. Por fortuna, una vecina estaba cerca, acelerando el operativo de atención del 061. Guardia Civil, Bombeiros do Salnés, el GES de Padrón, Protección Civil de Valga y una ambulancia con personal del centro de salud local la atendieron antes de llegar el helicóptero