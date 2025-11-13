Seis kilos de cocaína, 27 de hachís y una pistola cargada para el suministro a pequeños narcotraficantes en Cambados

El registro de la vivienda permitió, además, la incautación de dinero en efectivo, un inhibidor de frecuencia y una máquina de envasado al vacío Udyco-Cuerpo Nacional de Policía

Seis kilogramos de cocaína, 27 de hachís, ocho más de marihuana y un arma de fuego. Este es el resultado del golpe que el Grupo II de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra acaba de asestar al narcotráfico a media escala en la comarca de O Salnés. Los agentes detuvieron a un individuo, en cuya vivienda de Cambados encontraron un almacén bien provisto de sustancias psicotrópicas. Los investigadores concluyen que el tipo se encargaba de revender el material a pequeños narcos para que estos, a su vez, lo pusiesen en la calle, bien a través de trapicheros, bien colocándosela directamente a los consumidores.

Los miembros del Grupo II llevaban tiempo detrás de un vecino de Cambados, sospechando que manejaba cantidades importantes de droga. Desarrollada en el marco de la operación Logan, la investigación culminó el viernes, 7 de noviembre. Después de una serie de vigilancias que confirmaron sus apreciaciones, los agentes arrestaron a este sujeto y registraron su domicilio. Además de la cocaína, el hachís y la marihuana, cuyo volumen revela que este hombre trabajaba a un nivel nada despreciable, la Udyco se encontró con una pistola cargada y lista para disparar. Algo que, asegura el equipo antidroga de la Policía Nacional, es cada vez más frecuente en las intervenciones que se desarrollan en O Salnés.

El dinero en efectivo, la báscula de precisión, la máquina de envasar al vacío y la documentación que los agentes hallaron junto a la mercancía redundan en la misma conclusión acerca de las actividades que ocupaban al inquilino de la vivienda: se le atribuye la gestión de un potente punto de distribución que tampoco debía de operar con demasiada discreción, puesto que traía de cabeza a sus vecinos.