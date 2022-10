LETICIA CASTRO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó este jueves O Grove para preocuparse por la situación sanitaria que vive la localidad, y por extensión el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Arropada por los portavoces locales de la formación, David Torres y Sara Abeijón, y por la diputada Montse Prado, Pontón anunció la presentación de una iniciativa legislativa en el Parlamento de Galicia «para que se destine o 25 % do orzamento de sanidade a atención primaria, porque é o corazón do sistema e hai que bombearlle sangue». La formación nacionalista subraya que se trata de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, «e Galiza non supera o 12 %».

Para la líder del Bloque, «O Grove é un exemplo claro do deterioro que se está producindo na sanidade pública deste país», del que culpa a las decisiones que el Partido Popular ha adoptado desde la Xunta en los últimos trece años. Así, Pontón hizo especial hincapié en los recortes en atención primaria de los que responsabiliza al Gobierno autonómico: «Hoxe, no 2022, a atención primaria, que é o pulmón da sanidade, ten 47 millóns de euros menos dos que tiña no 2009».

La portavoz nacionalista se mostró preocupada por las demandas que le trasladaban los vecinos que acudían al centro de salud, donde ayer había dos facultativos. Tampoco desperdició la ocasión para hacer alusión a un dato que considera de especial relevancia: el gasto que los gallegos realizan ya en la sanidad privada y «supón de media uns 450 euros ao ano». La elección de la localidad arousana para realizar su propuesta presupuestaria no fue dejada al azar, puesto que, en opinión de Pontón, «O Grove representa a zona cero do colapso sanitario de Galiza»