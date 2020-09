Ravella comienza el trámite urbanístico que permitirá ampliar la depuradora de Ferrazo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 28/09/2020 18:15 h

El Concello de Vilagarcía allana un poco más el largo camino que ha supuesto la ampliación de la depuradora de Ferrazo. La junta de gobierno local aprobó esta semana la contratación de los trabajos de redacción de la modificación puntual del PXOM que permita utilizar los terrenos que están al lado de la EDAR para ampliar las instalaciones. Nueve meses calcula Ravella que puede llevar este trámite, que, una vez concluido, permitirá que Ravella ponga a disposición de Augas de Galicia los terrenos para que pueda realizar la obra.

La redacción de la modificación puntual ha sido encargado al equipo de Alfonso Botana, que es la empresa que está realizando la revisión del PXOM. «A decisión de optar pola modificación puntual en lugar de introducir o cambio no proxecto do novo plan xeral é que a tramitación deste instrumento urbanístico é moito máis rápida e permitirá axilizar a ampliación da depuradora que, do outro xeito, quedaría supeditada á aprobación definitiva do PXOM, algo que dada a complexidade do procedemento, tardará bastante máis», explica el Concello.

Las instalaciones de la depuradora de Ferrazo se encuentran al límite debido al paulatino incremento de la red de saneamiento municipal y al incremento. «Estas circunstancias fan que, a día de hoxe, as instalacións se atopen ao límite da súa capacidade de tratamento e depuración, facendo necesario unha ampliación que garanta, non só dar servizo á poboación actual, senón tamén dimensionar axeitadamente a planta con previsión de futuro», explican desde el Concello.