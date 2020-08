Sanidade contabiliza 39 casos activos de covid en A Mariña tras tres altas

0

viveiro/la voz 01/08/2020 14:08 h

Último balance de Sanidade sobre el covid en A Mariña: 39 casos activos, tres altas, ningún positivo nuevo, 53 pruebas realizadas en la jornada anterior, dos ingresados en el Hospital Público da Mariña, con evolución "favorable" y 309 personas en seguimiento domiciliario. Según dice la consellería en un comunicado, "neste momento, a porcentaxe de pcr positivas é moi baixa respecto ao momento no que se adoptaron as medidas especiais para conter o brote no distrito da Mariña [el primer caso de infección se detectó el 23 de junio], cando aproximadamente o 20% das pcr realizadas eran positivas".

También matiza Sanidade que "dos 39 casos activos, a maioría son asintomáticos ou presentan síntomas de carácter leve, e teñen a obriga de gardar corentena durante 14 días". Recuerdan ahora que estamos en temporada turística que existe un teléfono de contacto para los que vengan a Galicia: 881 00 20 21.

Positivos en Castropol

El regidor local castropolense Francisco Javier Vinjoy Valea se refirió esta mañana a un brote detectado en su municipio. A mediodía señaló a este diario que "ayer a última hora me confirmaron dos positivos", ambos en personas jóvenes. Además, desde el concejo del Occidente astur limítrofe con A Mariña se ha incidido a través de bandos para que la población extreme las precauciones y se sigan las medidas preventivas "que serán aplicadas hasta nuevo aviso". Entre ellas, el registro de clientes y usuarios que accedan a establecimientos. Vinjoy Vale pide "la máxima colaboración" y ayer reconocía que existe "preocupación" en el municipio asturiano.

Temor en Ribadeo por reuniones juveniles en Santa Cruz

La noticia de que en las últimas horas se detectaron varios positivos entre vecinos de Castropol se divulgó ayer por Ribadeo suscitando la lógica preocupación. Desde el Concello, el alcalde, Fernando Suárez, aún sin hacer mención expresa a ello, decidió publicar un bando al temer que pandillas de jóvenes se reúnan el próximo domingo en Santa Cruz, coincidiendo con la celebración de la Xira, que ha sido prohibida.

En Ribadeo los positivos por coronavirus han pasado a dos y la preocupación a que el número se incremente es grande, por la repercusión que tendría en la economía local en el mes de agosto.

«O vindeiro domingo 2 de agosto tiña que ser unha desas datas sinaladas no calendario para todos os ribadenses e visitantes asiduos, pois teríase que celebrar a Xira de Santa Cruz, gozando da súa romaría en familia e cos amigos e veciños, rodeados de música e baile tradicional galego, como ten que ser a esencia desta festa. Nin que dicir ten que estamos ante un ano atípico, marcado pola problemática sanitaria ocasionada polo COVID-19, pola cal, entre outros moitos eventos, se tivo que cancelar a Xira de Santa Cruz 2020», dice Fernando Suárez en el bando publicado ayer por la tarde.

Y añade: «Todos somos coñecedores das actuais restricións establecidas polas autoridades sanitarias competentes co fin de prever a enfermidade ocasionada polo COVID-19. Os casos detectados nas últimas datas en Ribadeo están baixando, estando xa próximos a desaparecer, feito polo cal non nos podemos arriscar o máis mínimo. En ningún momento se pretende prohibir o acceso ao Monte de Santa Cruz o vindeiro domingo 2 de agosto, iso si, como medida preventiva e ante posibles aglomeracións que se poidan producir neste espazo, nesta data concreta, recoméndase non facelo».

«En todo caso, quen acuda ao Monte de Santa Cruz o vindeiro domingo 2 de agosto, como non podería ser doutra forma, deberá cumprir estritamente con tódalas normas sanitarias vixentes en canto ao uso de máscara, número de persoas por grupo, distanciamento social, etcétera. Ante a excepcionalidade desta situación, aumentarase o control e vixilancia polas autoridades da orde pública deste espazo ao longo de toda a xornada».

El alcalde recuerda además que los botellones están prohibidos por la Consellería de Sanidade. Y concluye: «Solo queda ser fortes, precavidos e ter paciencia, esperando que o ano que ven podamos celebrar todos xuntos co dobre de gañas todos estes acontecementos tan importantes para a nosa vila, pero nestes momentos a saúde é o primeiro».