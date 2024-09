María José Fernández renuncia como alcaldesa de O Valadouro y José Manuel Lamela, del PP, será el nuevo alcalde

María José Fernández PEPA LOSADA

Vuelco en el gobierno local del municipio lucense de O Valadouro. La regidora, la independiente María José Fernández, anunció este martes su renuncia y la disolución del tripartito en un comunicado conjunto con el Partido Popular, cuyo portavoz, José Manuel Lamela, ostentará la alcaldía gracias al apoyo de la dimisionaria.

Fernández, única representante de Udival en el ejecutivo local, revocó todas las funciones a los ediles de sus socios de gobierno, María Xosé Barreira y Alejandro Fernández, delegados del PSOE, y Eduardo Chao y Eliseo Teijeiro, ambos del BNG, incluidas la primera y segunda tenencias de alcaldía. La todavía regidora, que tras dimitir por registro renunciará formalmente el próximo 13 de septiembre en un pleno extraordinario, justifica su decisión en una «total perda de confianza nos concelleiros do grupo socialista». Asimismo, ha nombrado temporalmente al hasta ahora líder del único grupo de la oposición como su segundo de a bordo. Para el día 19 está prevista la sesión plenaria de investidura, en la que Lamela asumirá el bastón de mando gracias a los cuatro votos favorables del PP y al respaldo de la propia alcaldesa saliente.

«Para a construción e desenvolvemento dun proxecto de futuro para o noso concello, poñendo como prioridade os intereses dos veciños e das veciñas, os concelleiros do PP e Udival apoiarán a candidatura á alcaldía de José Manuel Lamela», exponen ambas formaciones. Fernández anuncia que permanecerá en la corporación, pero descarta entrar en el nuevo gobierno municipal, y promete «transparencia, dedicación e esforzo» en su tarea.

En la nota en la que anuncian decisiones de tal calado, ambas formaciones recalcan el PP fue la candidatura más votada en las elecciones de mayo del 2023. La formación conservadora obtuvo cuatro actas, el PSOE dos y el BNG otras dos, por una de Udival. El partido independiente, el que menos apoyos recibió (149 sufragios de 1.297) entre los tres socios del tripartito, logró no obstante la alcaldía tras cerrar un acuerdo complicado, que implicó la renuncia del candidato socialista y anterior regidor de O Valadouro, Edmundo Maseda.

Fernández y los ediles socialistas se acusan mutuamente de boicotearse. Fernández, que descarta discrepancias con el Bloque, asegura que sus socios de gobierno la amenazaron con una denuncia penal relativa al expediente a un trabajador. La regidora asegura que el PSOE intentaba inmiscuirse sus competencias y habla de «ninguneo». Es la misma palabra que emplea Barreira, que acusa a la alcaldesa de no responsabilizarse de la gestión y de utilizar al partido socialista. «Quería os votos a favor do PSOE para ser rexedora, pero non gobernar con nós. Percibimos case desde o pleno de investidura que había vontade de que non saísen adiante as nosas iniciativas», lamenta.