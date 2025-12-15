El empresario salmantino que tiene un centenar de apartamentos turísticos en A Mariña los pondrá todos a la venta

José Francisco Alonso Quelle
J. ALONSO VIVEIRO / LA VOZ

FOZ · Exclusivo suscriptores

Ruben Zaballos, de 33 años, compró apartamentos en Foz para destinarlos a alquiler de pisos turísticos
Rubén Zaballos quiere desprenderse de las viviendas antes del verano y dedicarse a otro tipo de inversiones: «Prefiero anticiparme a las restricciones que parece que vienen»

16 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El empresario salmantino Rubén Zaballos Galindo, propietario de un centenar de apartamentos turísticos en Barreiros, Foz, Xove y Viveiro, ha decidido dar un giro radical en su política de inversión en Galicia y poner a

