El empresario salmantino que tiene un centenar de apartamentos turísticos en A Mariña los pondrá todos a la venta

Ruben Zaballos, de 33 años, compró apartamentos en Foz para destinarlos a alquiler de pisos turísticos

El empresario salmantino Rubén Zaballos Galindo, propietario de un centenar de apartamentos turísticos en Barreiros, Foz, Xove y Viveiro, ha decidido dar un giro radical en su política de inversión en Galicia y poner a