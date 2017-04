«Avisan con dos meses de que sí que te tienes que examinar»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Los nervios empiezan a aflorar entre los estudiantes de segundo de bachillerato que en junio se enfrentarán a la prueba de acceso a la universidad que sustituye a la selectividad. Y en Carmen Vázquez, junto con los nervios, aflora la indignación. Es una de las estudiantes que denuncia que con un margen de poco más de dos meses han cambiado los criterios para la exención del examen de lengua gallega, lo que a ella le genera un perjuicio: «Avisa con dos meses de que sí te tienes que examinar», se queja. Hasta el pasado 23 de marzo -cuando se publicó la orden que regula la nueva prueba de acceso a la universidad- estaba exenta de realizar el examen de Gallego porque el año pasado estudió en Estados Unidos. La normativa establecía hasta ese momento que no estaban obligados al examen los alumnos que tuvieran exención en lengua gallega en alguno de los cursos de bachillerato y los que no hiciesen algún curso en Galicia. Ese era su caso. «No es porque sea Gallego, sería lo mismo si fuese Historia», dice esta estudiante que el curso que viene quiere estudiar un doble grado en Magisterio cuya nota de corte está en un 9,7. El problema es «que nos avisan a estas alturas, cuando ya está todo preparado para el selectivo». Ahora, decenas de jóvenes tienen un examen más con el que no contaban. «Estamos recogiendo firmas», explica esta joven. Y ya llevan 400 en solo unos días.

La Xunta apoya que se investigue la selectividad, pero no duda de que hay seguridad jurídica

El presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, fue interrogado por la investigación de la valedora tras el Consello da Xunta. Y no dudó en apoyar a Milagros Otero: «Cando alguén presenta unha queixa e o Valedor do Pobo considera que debe abrir unha información, paréceme normal. Afecte a quen afecte: á Administración autonómica, á local ou provincial». Eso no quiere decir que la Xunta dude de cuál es la situación: «Nós temos tranquilidade dende o punto de vista da selectividade -continuó el presidente-, creo que das dúbidas que podan ter os alumnos en Galicia, temos resposta para todas e cada unha delas. Temos seguridade para facer a selectividade. Todas as dúbidas que non presenta a valedora van ser contestadas de forma inmediata». Y se refirió a la exención del Gallego: «Na anterior selectividade as materias da proba eran sobre primeiro e segundo e agora só afecta ás materias de segundo».