Playas de primera, de segunda y de tercera para la Semana Santa

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Muchos ayuntamientos costeros se afanan estos días para que las principales playas vistan de gala durante la Semana Santa. Los concellos más turísticos no escatiman en gastos para presentar los arenales en perfecto estado, sobre todo, en el sur de la comunidad. Aun así, hay algunas localidades que no llevarán a cabo estos trabajos de limpieza y la suciedad y los desperfectos darán la bienvenida a vecinos y visitantes.

Vigo, O Rosal y Redondela. Los arenales de Vigo están en perfecto estado listos para recibir la visita de bañistas y turistas. En O Rosal no solicitarán las máquinas que ofrece la Diputación de Pontevedra para limpiarlas. Dicen que no han sido informados y que, además, para limpiar el de As Eiras necesitan la autorización de Medio Ambiente, por lo que no ofrecerá su mejor cara en Semana Santa. En Redondela iniciaron ayer la limpieza. Cesantes y Arealonga son los que presentaban gran cantidad de broza y basura, acumulada durante el invierno.

Nigrán y Baiona. Las playas de Nigrán y Baiona están ya limpias, especialmente Playa América y Ribeira. En la primera ya funcionan incluso las duchas.

O Morrazo, O Salnés y Poio. Los trabajos de limpieza de los arenales de Cangas se iniciaron el martes, sobre todo, en Rodeira. En Moaña tienen programado limpiar esta semana la céntrica playa de A Xunqueira que, hasta hace pocos días, era una de las grandes perjudicadas por la suciedad. En Marín, se están mejorando los arenales y el vial de playas y en Bueu, la arena se extenderá en A Banda do Río y en Area de Bon, mientras que en el resto se acometerá limpieza. Los arenales de Poio se limpiaron ya hace un par de semanas. En Sanxenxo también llevan días limpiando y mejorando el entorno costero. En general, los concellos de esta zona priorizan el estado óptimo de las playas urbanas y dejan en un segundo plano las más expuestas todavía a los temporales de primavera. En O Grove, empezaron esta semana con las tareas de limpieza. Los trabajos se complican en A Lanzada, por la presencia del ave chorlitejo, que obliga a desarrollar la limpieza con el apoyo de técnicos de Medio Ambiente. En A Illa y Vilanova, también tienen sus playas a punto.

A Coruña. Los arenales urbanos de A Coruña se encuentran en bastante buen estado, pero la duna de protección en Riazor y Orzán dificulta el acceso a los servicios de estos arenales, al dejar semienterradas las duchas. En San Amaro destaca el mal estado del antiguo edificio del Club del Mar, con estructuras y cornisas que amenazan con caer. Además, tanto en As Lapas como en el Matadero están varadas varias embarcaciones en las rampas de acceso.

Sada, Miño y Bergondo. La suciedad desluce la playa da Ribeira, en Miño, al amontonarse material orgánico procedente de la vegetación del paseo. El arenal de Gandarío, en Bergondo, tampoco está limpio y presenta desperdicios que arrastra el mar. También han aparecido troncos en Perbes, en Miño. Y la playa de As Delicias, en Sada, se limpió ayer.

Ampliar imagen XESÚS BÚA

Carballo y Muxía. En las playas de Carballo, especialmente las de Razo y Baldaio, se reforzará el servicio de limpieza, pero no se tomará ninguna medida de calado hasta mayo. En Muxía, en A Cruz, la pasarela peatonal está cerrada por los efectos de los temporales del invierno.

Barbanza. Las primeras actuaciones de limpieza en los arenales barbanzanos comenzaron a mediados de marzo, como en la playa de Cabío, en A Pobra, y en la de Broña, en Outes. Al igual que en la de San Francisco, en Louro y en la de Barraña, en Boiro. En Ribeira, contrastan los arenales limpios, como el de Vilar, con los que no lo están. Las vergüenzas de la playa urbana de Coroso saltan a la vista. Entre la arena brotan botellas de lejía y de lavaplatos, latas y bolsas de plástico. En Porto do Son, han optado por retrasar la limpieza hasta la próxima semana.

Procesiones y arenales, los grandes reclamos para los días festivos en Ferrol y Viveiro

Dos de los principales focos turísticos para esta Semana Santa gallega, son Ferrol y Viveiro. Vecinos y visitantes podrán combinar los pasos procesionales con las visitas a los arenales de la zona, si el buen tiempo acompaña, como parece que así será. Aún así, algunas playas no presentarán su mejor aspecto.

A Mariña. En A Mariña, los concellos de O Vicedo y de Cervo estuvieron limpiando las playas la pasada semana y en el litoral de Barreiros, el último temporal dejó sin arena la playa de Arealonga. En Viveiro, donde el principal atractivo turístico serán los pasos procesionales, las playas se limpiaron tras los temporales. Pero el gran reclamo turístico en A Mariña será As Catedrais. Hay personal encargado del mantenimiento y es necesario pedir permiso a la Xunta para visitarla.

Ferrol. Las playas de Ferrol se están limpiando en estos días, pero los usuarios se quejan de la falta de acondicionamiento de los accesos en playas como la de Ponzos y Esmelle. También la pista que da acceso a la de Marmadeiro está llena de socavones.

Con informaciones de C. Ponce, E. Mouzo, P. Calveiro, B. Costa, López Penide, L. C. Llera, D. Vázquez, S. Garrido, M. Gago, M. Sande, R. Pita y S. Acosta