La Fundación Franco anuncia que las visitas a Meirás mostrarán la «grandeza» del dictador

La Voz de Galicia

REDACCIÓN / LA VOZ 01/08/2017 05:00 h

La gestión de las visitas al pazo de Meirás «es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco», además de ser un tirón turístico para la comunidad. Lo dice en un polémico escrito la Fundación Nacional Francisco Franco, que ha «recibido como un honor» la responsabilidad de abrir el pazo al público a petición de la duquesa de Franco e hija del dictador Carmen Franco. Según la entidad, el edificio «fue donado por el pueblo gallego a Francisco Franco mediante suscripción pública» y ese «generoso donativo» llevó a que Galicia contase «con la presencia veraniega del jefe del Estado durante la totalidad de su mandato, honor al que ninguna otra región española tuvo acceso».

Como Felipe II

Para la fundación esa distinción es muy importante: «El pazo de Meirás -explica la entidad- está lleno de recuerdos de su vida y de su obra [de Franco]. El pazo es hoy uno de los lugares emblemáticos de Galicia y sobre él recae parte de la gloria de quien lo habitó, probablemente el español de mayor relieve mundial desde Felipe II».

La reacción política a estas polémicas declaraciones no se hizo esperar. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña reclamó al Parlamento de Galicia que condene de manera firme «o negacionismo dos Franco que protexe os ilexítimos intereses da familia en Meirás». La CRMH espera obtener «o amparo das institucións democráticas do país» ante la fundación con el nombre del dictador, «entidad de no disimulado carácter fascista y práctica antidemocrática».

La diputada del PSdeG Concepción Burgo dijo que la gestión del pazo desde la citada fundación es «una burla a las víctimas de la dictadura y una provocación a toda la ciudadanía». Y para En Marea la elección es un esperpento y «unha continuación» del expolio de la familia.

El BNG ha puesto a la Xunta en el centro de la polémica al acusarla de ser cómplice de la existencia de un «parque temático franquista [...] para facer apoloxía do ditador». Entienden los nacionalistas que la gestión del pazo por esa entidad «é un escandaloso exemplo da impunidade co que se move quen fai apoloxía do terrorismo fascista», algo impensable en otros países de Europa, como Alemania o Italia.