Feijoo: «Non podemos seguir impartindo titulacións do século XIX»

La Voz de Galicia

santiago, redacción / la voz 14/07/2017

Galicia tiene que adaptar su panorama universitario a la realidad de la sociedad actual y del futuro, sin aferrarse a un pasado que aboca a los jóvenes al paro. Esta parece ser la apuesta de la Xunta en el terreno de las titulaciones superiores, y así lo explicó ayer el presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo, al hablar del auge de los grados simultáneos -conocidos como dobles grados- en la comunidad, que en la matriculación de estudiantes se han llevado los mejores expedientes (junto con ciencias de la salud).

Tras la reunión del Consello da Xunta, Feijoo aseguró que no se puede «seguir impartindo titulacións do século XIX, cando a sociedade e o mercado actual non demandan esas titulacións. A Universidade non pode ser un lugar onde formamos a xente que non vai ter traballo. Me parece axeitado adecuar a nova oferta de títulos universitarios a unha oferta obxectiva e contrastada cos propios profesores e os alumnos».

Feijoo explicó que «neste momento a comisión interuniversitaria está valorando os títulos, créditos e másteres que debe dar cada universidade para evitar duplicidades, para deixar de dar titulacións sen demanda e para ver se hai titulacións novas con maior demanda e con maior profesionalidade». Recalcó Feijoo que por el momento están «nesa discusión».

El dirigente gallego considera muy útil el análisis de qué titulaciones tienen más éxito entre los jóvenes: «Creo que é un indicador axeitado ver como se comporta a demanda de títulos na comunidade universitaria», para a partir de ahí reflexionar sobre las preferencias. «Se hai dobres graos que son máis demandados -continuó el presidente de la Xunta- é porque a xente quere recibir unha formación que abra a porta ao mercado laboral. Eu creo que por aí temos que ir».

El camino que apunta el presidente de la Xunta tiene una triple ruta: ciencias sociales, ciencias de la salud y ciencias asociadas al mundo actual. Entre las primeras destacan los dobles grados que incluyen ADE (Administración e Dirección de Empresas), especialmente con Dereito, que se imparten en tres campus (Ourense, Vigo y A Coruña) con notable éxito de convocatoria y notas (de 10,2 a 11,08). Y propuestas de ADE en solitario pero con parte de las asignaturas en inglés (UDC).

Las ciencias de la salud giran en torno a Medicina, verdadero acicate para los alumnos. Hay que pensar que este año han sido convocadas 437 plazas y el último entró con una nota de 12,575, que no se consigue en ninguna otra titulación. Al calor de Medicina surgen las otras carreras, también con enorme éxito que se mantiene a lo largo de los años: Enfermaría ofrece 558 plazas en los siete campus y las notas no bajan de 9,2; Farmacia convocó a 260 aspirantes con un mínimo de 10,4; y Odontoloxía, aunque solo llamó a 70 personas, tiene una nota de corte de 12,150.

La tercera pata de los grados de más éxito es para carreras adaptadas a los tiempos, con Enxeñaría Informática a la cabeza (casi 400 plazas en Santiago, Ourense y A Coruña), Tradución e Interpretación de Inglés (un 11,8 de nota de corte a pesar de los años que lleva en lo más alto) y títulos de nuevo cuño como el de Enxeñaría Aeroespacial de Ourense, que acaba de terminar su primer curso. En este grupo entran por la puerta grande Matemáticas y Física, que han pasado de posiciones más discretas a los primeros lugares en las preferencias del alumnado; y Química o Bioloxía, aupadas por el tirón de sus dobles grados.

Solo en veinticinco carreras es más fácil entrar hoy que hace cinco años s. c. EDUARDO PEREZ Las variaciones son en general mínimas, de unas pocas décimas o incluso centésimas «Las notas de corte casi nunca bajan». Eso advertía Pedro Armas, vicepresidente de la CIUG (el organismo que organiza la selectividad y el proceso de matriculación universitaria), a los alumnos de bachillerato del IES Agra do Orzán de A Coruña en una charla este mismo curso, semanas antes de que se enfrentasen a la selectividad. Y la estadística le ha dado la razón.

Xestión de Moda, Enxeñaría Biomédica, Biotecnoloxía, Criminoloxía y Paisaxe

Las tres universidades y la Xunta ultiman nuevas titulaciones que completarían las 164 actuales del sistema universitario gallego. La idea es potenciar títulos en auge, muchos de los cuales se ofrecen en universidades no gallegas y tienen una gran acogida. Es el caso de la tecnología aplicada a las biociencias, un sector que generará muchos empleos en el futuro: para poder preparar a los jóvenes gallegos, Santiago diseña su grado de Biotecnoloxía (las notas de corte oscilan entre el 10,1 y el 12,4) y Vigo hace lo propio con Enxeñaría Biomédica (se imparte solo en Madrid y Barcelona y las notas de corte van de 11,2 a 12,3). La UDC apuesta por la moda como industria y creará en Ferrol el grado de Xestión Industrial da Moda (no hay nada similar en el sistema público español). Santiago y A Coruña se unirán en un grado de Paisaxe (se ofrecerá en Lugo), que hoy solo se da en la Rey Juan Carlos (pública) de Madrid. El panorama se completará con Criminoloxía en la USC, una de las ofertas estrella en la mayoría de los campus españoles.